Santa Corona, il consigliere Mai (Lega): “Più letti e attrezzature per il pronto soccorso”

Pietra Ligure. “Il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure continua ad essere spesso sotto pressione a causa dell’alto numero di accessi. Si tratta dell’unico DEA di 2° livello che gestisce le emergenze-urgenze da Finale Ligure ad Andora e relativo entroterra. In alcune occasioni, a causa dell’intasamento del Santa Corona, le ambulanze sono state dirottate al pronto soccorso di Savona. Nonostante la riapertura del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga, per ora solo 12 ore al giorno, che contribuisce a sgravare notevolmente il carico di lavoro per i sanitari, chi arriva al Santa Corona è spesso costretto comunque a lunghe attese in spazi insufficienti e poco attrezzati”.

Lo afferma Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria, che ha presentato in Consiglio regionale una interrogazione per aumentare i letti e le attrezzature del pronto soccorso pietrese.

“Le persone sono talvolta lasciate molte ore su barelle o lettini da visita, poco confortevoli specialmente per le persone più anziane, e non sempre sono presenti divisori tra un paziente e l’altro. Una situazione, pare, purtroppo comune con molti altri pronto soccorso”.

“Al Santa Corona, nonostante l’impegno del personale medico e infermieristico per garantire una veloce presa in carico del paziente, si sono registrati anche casi di non allineamento rispetto a pazienti trasferiti dal PPI di Albenga dopo la sua chiusura serale”.

“In attesa di avere conferma dell’operatività del PPI di Albenga h24, con un’interrogazione, ho chiesto all’assessorato quali iniziative intenda assumere per implementare il numero dei letti più confortevoli per i pazienti e garantire un po’ di privacy per chi deve sostare in pronto soccorso, pensando in prospettiva a spazi più adeguati con zone insonorizzate, per non turbarne la quiete”.

“Auspico anche, sempre riguardo al Santa Corona, una veloce riapertura del Punto nascite” conclude il consigliere regionale.