Sanità pubblica, PD: “In Liguria circa 82mln in meno, a rischio assunzioni e servizi territoriali”

Liguria. “Il rapporto tra spesa sanitaria e Pil nel 2026 scenderà al 6,1 per cento, una soglia molto lontana dal 7 per cento che permetterebbe di ridare alla Sanità un po’ di respiro. L’analisi sul Nadef della Fondazione Gimbe conferma quanto da tempo denunciamo: la sanità pubblica non è una priorità nell’agenda del governo. Tagliare risorse alla Sanità vuol dire togliere servizi ai cittadini: già oggi più di un italiano su tre se deve fare una visita o un esame diagnostico è costretto a rivolgersi al privato se vuole curarsi in tempi ragionevoli, mentre un italiano su cinque rinuncia alla cura perché non può permetterselo”.

Questo il commento della la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio sui tagli alla sanità rilevati da Gimbe.

“Il sistema sanitario italiano è sempre stata un’eccellenza e per questo va difeso e sostenuto, come ha evidenziato ieri il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Festival delle Regioni. In Liguria da tempo stiamo assistendo a un disinvestimento sulla sanità pubblica, con il 5 per cento dei liguri (come emerso da un sondaggio di Youtrend per il Gruppo PD Liguria) che non si curano e chi può paga o va in altre Regioni”.

“Servono risorse per assunzione di nuovo personale, infrastrutture e strumentazione, da tempo abbiamo sottoposto all’attenzione del governo una proposta di legge, presentata anche in diverse regioni, compresa la Liguria, dai gruppi consiliari del Partito Democratico, che chiede di portare il rapporto tra spesa sanitaria e Pil al 7,5 per cento. Una percentuale che permetterebbe di aumentare di 4 miliardi all’anno la spesa per la sanità pubblica per i prossimi cinque anni. Occorre lavorare già a questa finanziaria per incrementare il fondo sanitario: è una priorità” conclude.

“Con gli ultimi tagli del Governo la sanità pubblica è ancora di più sull’orlo del baratro. A sostenerlo i dati della Fondazione Gimbe diffusi oggi che sottolineano gli impatti devastanti sui sistemi sanitari. Oltre 3 miliardi in meno rispetto all’ultimo Documento di Economia e Finanza – rincara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi commentando i dati Gimbe sul Nadef -. Il Governo conferma che saranno sempre meno le risorse per la sanità pubblica e che il rapporto Spesa sanitaria/Pil continuerà a scendere fino al 6,1 per cento nel 2026, contro una media europea del 7,1%. Questi tagli in Liguria vogliono dire circa 82milioni di euro in meno rispetto a quanto previsto nel Documento di Economia e finanza e una prospettiva di calo ulteriore da qui al 2026, con risorse che non saranno neppure in grado di sterilizzare i maggiori costi dovuti all’inflazione. Un taglio che si tradurrà in meno prestazioni, meno assunzioni, meno sanità territoriale”.

“È in atto uno smantellamento della sanità pubblica – prosegue Garibaldi – che invece deve essere una priorità e un patrimonio da tutelare, come ha sottolineato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Festival delle Regioni. Un appello che il Governo sembra non volere ascoltare, come neppure Toti, che continua ad essere silente rispetto alle scelte del Governo, anche quando calano i tagli sulla già disastrata sanità ligure”.

“Di fronte a questo quadro drammatico, con il rischio del collasso del sistema sanitario ligure, Toti continuerà a tacere, subendo le scelte di un governo che non vuole irritare (magari per ottenere in cambio un terzo mandato) o chiederà, come stanno facendo gli altri presidenti di Regioni, più investimenti per la sanità pubblica, per difenderla e rilanciarla e riportarla al livello degli altri Paesi Europei? Serve un cambio di passo: questi tagli sono il colpo di grazia alla Sanità come diritto universale”, conclude Garibaldi.