Il segretario Natale (PD): “Medici al collasso”. Lista Toti: “Dimentica i buchi del centro sinistra”

Liguria. “I tre miliardi della manovra non migliorano le condizioni della sanità, soprattutto di quella ligure: per cambiarla davvero ci vorrebbero le elezioni tra una settimana, ma purtroppo non è così. Toti, come sempre, invece di affrontare i veri problemi – cioè la mancanza in Liguria di ospedali nuovi e adeguatamente attrezzati; la carenza di personale medico, infermieristico e amministrativo – si nasconde dietro il compenso al merito dei medici. Per rilanciare la sanità ligure servono investimenti e misure per rendere appetibile lavorare negli ospedali in Liguria”.

Così il segretario del PD ligure Davide Natale sulla manovra del governo e le dichiarazioni di Toti su fondi destinati alla sanità.

“Toti chiede ulteriore flessibilità, noi assunzioni, lui chiede ulteriore impegno, noi chiediamo investimenti. La vera zavorra è il centro destra che ha distrutto la sanità ligure. Da troppo tempo assistiamo a bandi che vanno deserti, perché i professionisti preferiscono andare in altre Regioni; ci sono reparti in cui si lavora con la metà del personale medico e o infermieristico; medici che non riescono più a organizzare la propria vita perché i turni cambiano da un giorno all’altro. La nostra sanità, come attestano analisi realizzate da organizzazioni indipendenti come Gimbe, è all’ultimo posto nella classifica nazionale, ma Toti ne parla come se fosse un esempio da seguire”.

“Assurdo. I 52 milioni di euro pagati per la fuga dei pazienti in altre regioni ne sono la prova. Ma di fronte a questo quadro impietoso Toti pensa che ci sono medici che non si sono impegnati. Aumentare gli stipendi del personale medico e infermieristico è il giusto riconoscimento di un lavoro che il personale porta avanti da anni in condizioni difficili, in ospedali in alcuni casi fatiscenti e con un organico ridotto. Durante la pandemia e anche dopo abbiamo assistito a medici, tecnici e infermieri che saltavano il riposo per integrare il turno del collega”.

“Invece di esaltarsi per una manovra che non riuscirà minimamente a intaccare e risolvere i reali problemi del sistema sanitario ligure, Toti pensi a rendere più appetibili le proprie strutture ospedaliere e intervenire per coprire quei posti vacanti in medicina generale. Le risorse per la sanità devono essere parametrate al Pil e il rapporto non deve andare sotto il 7,5 per cento in altre parole mancano ancora 4 miliardi” conclude il segretario Dem.

“Ci mancava, ma si sa Natale arriva sempre. Di certo, da consigliere regionale schierato nelle file del Pd può ben porre certe domande sulla sanità, ma prima rispondendo ad altre che qui ci hanno condotto – la replica della lista Toti -.Lui parla di una sanità trascurata, di premi ai meritevoli, di Felettino… tutto vero, se non che… Quando parla di difficoltà per la sanità in Liguria dovrebbe ricordare che stiamo chiudendo la voragine dei 100milioni di buco creato dal Pd; ancora si lavora per il Felettino? Giustissimo! Dovendo riparare 30anni di mal governo si sta provvedendo a creare un progetto concreto, competitivo e realizzabile; premiare infermieri, medici e Oss che con il loro impegno, ogni giorno, fanno così tanto per i cittadini? Ottimo! Noi però vogliamo farlo con giusti compensi e contratti e non gratificarli con una fotografia sul manifesto elettorale di Burlando”.

“Contestare l’abuso di cooperative quando proprio l’attuale minoranza iniziò ad usufruire delle loro prestazioni… È proprio vero che chi sa fa, chi non sa cerca di insegnare… e visto che a lui ha insegnato Orlando… ma evidentemente non ha nemmeno imparato dai propri errori e così qualcuno cantava “o è Natale tutti i giorni, o non è Natale mai”, deve essere stato preso alla lettera anche se in realtà, siamo molto più vicini all’Halloween che meglio si addice a questa opposizione” conclude il gruppo di maggioranza in Regione.