Sanità, a Savona la minoranza chiede commissione con Gratarola. PD: “Finalmente grido d’allarme anche dal centrodestra”

Savona. La minoranza consiliare di Savona, su iniziativa di Daniela Giaccardi (PensieroLibero.zero) ha chiesto la convocazione di una commissione con la partecipazione dell’assessore Angelo Gratarola, il presidente della commissione sanità Brunello Brunetto, i consiglieri regionali eletti a Savona, l’amministratore unico di opere Sociali Lorena Rambaudi, il commissario straordinario di Asl2 Michele Orlando, l’associazione Amici del San Paolo, il centro Tutela dei diritti del malato di Savona, le Rsu di Asl2.

Già in altre occasioni erano state convocate commissioni consiliari sulla sanità con l’invito dell’assessore regionale e i vertici Asl, ma Gratarola non ha mai partecipato perchè “il luogo idoneo alla discussione del tema è la conferenza dei sindaci”.

La richiesta è stata presentata per “la grave situazione della sanità savonese e l’ampio tempo trascorso dall’ultima seduta”. La speranza, in questa occasione, di incontrare i vertici della sanità per avere aggiornamenti: “Dd oggi non abbiamo avuto ancora risposte alle nostre domande. Speriamo di riuscire a incontrare l’assessore questa volta”, ha detto Giaccardi.

Tra le principale criticità evidenziate nel testo della richiesta: il centro nascite e il pronto soccorso pediatrico, l’utilizzo dell’angiografo, i lavori di ampliamento del pronto soccorso, il collegamento del San Paolo con la rete autostradale, la piazzola di elisoccorso per il volo notturno.

Il Partito Democratico di Savona commenta la richiesta con soddisfazione: “Finalmente anche dalle fila del centrodestra locale – dichiarato Stefano Martini, segretario comunale del Pd e Alessandra Gemelli, Capogruppo Pd in Comune – si alza un grido di allarme per la situazione sanitaria della provincia di Savona”.

“Da ormai più di un anno proviamo in tutti i modi ad avere un confronto con i rappresentanti della Regione, prima sulla situazione dell’Ospedale San Paolo e dopo sul piano Socio-Sanitario. L’invito è sempre stato rifiutato e il confronto negato – cocludono i dem – speriamo che in questa occasione, visto che l’invito e le preoccupazioni arrivano direttamente dai loro colleghi di partito, saremo più fortunati e riusciremo finalmente ad avere le risposte che la città attende da troppo tempo”.