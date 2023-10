Salario minimo, nel weekend ad Albenga raccolta firme del Partito Democratico

Albenga. “Sanità e lavoro sono due temi centrali per una società equa e civile. Questo governo sta togliendo dignità ad entrambi non accettando un confronto vero sul salario minimo e tagliando ingenti somme per il sistema sanitario nazionale”. Lo fanno sapere, in una nota, il Partito Democratico di Albenga.

“La volontà di distruggere quest’ultimo – spiegano – è ancora più evidente nel nostro territorio con il depotenziamento dell’ospedale operato in maniera sistematica da parte della giunta Toti. Per quanto riguarda il lavoro povero l’Italia è uno dei pochi paesi dell’Unione a non avere una legislazione sul salario minimo”.

“Proprio per questo il PD, unito con altre forze di opposizione, ha attivato una raccolta firme per una proposta di legge. Sabato 7 verranno raccolte nella sede di Via Roma, mentre domenica 8 ci sarà il gazebo in piazza del popolo. È il momento di agire per una società più giusta”, concludono.