Savona. “Ieri straordinaria mobilitazione, l’ennesima in questi ultimi 2 mesi, di centinaia di cittadini savonesi, che rifiutano l’idea di un progetto folle perché localizzato nel luogo meno idoneo del Paese, ma soprattutto non si piegano ad una politica scellerata della Regione che impone senza discutere e parlare con i cittadini. Un modus operandi sbagliato nel metodo e nel merito”. Lo dichiara, in una nota, il segretario della Cgil Savona Andrea Pasa.

“Peccato – spiega – che ancora una volta il presidente è I consiglieri di maggioranza eletti in provincia di Savona, invece di ascoltare i sindaci e il territorio mettono in atto la solita strategia fatta di slogan e luoghi comuni senza alcun merito e riscontro. La giornata se ce ne fosse ancora bisogno ha confermato il totale scollegamento tra Provincia e Comuni (provincia di Savona incapace di coordinare e rappresentare i comuni) e l’isolamento politico e istituzionale, ormai chiaro a tutti, di alcuni sindaci e consiglieri comunali (pochissimi, stanno sulle dita di una mano in tutta la Provincia) che si nascondono ancora dietro a questioni tecniche che neppure conosco continuando a non schierarsi pubblicamente”.

“E infine la nota più positiva, anzi da applauso ai sindaci tra cui Savona, Quiliano, Carcare e tanti altri e consiglieri comunali, anche dello stesso segno politico del Presidente, che invece non hanno abdicato al loro ‘ruolo politico’ e responsabilmente ci mettono la faccia e si schierano a difesa del territorio e dei cittadini. I cittadini savonesi, le associazioni e la Cgil di Savona non si fermeranno. Perché né Toti né nessun altro possono imporre ad un territorio intero scelte così impattanti senza discutere preventivamente”.