Rigassificatore, Lista Toti replica ad Arboscello: “Polemista a tempo pieno pagato dai liguri, accuse surreali”

Regione. “A dir poco surreale l’accusa del consigliere del Pd Roberto Arboscello che accusa il commissario Toti di ‘negare risposte ai sindaci’ su questioni ambientali legate alla presenza del rigassificatore”. Lo dichiara, in una nota, il gruppo Lista Toti in Regione in risposta alle accuse del consigliere Pd Arboscello sul rigassificatore.

“Saprà bene, almeno ce lo auguriamo, il consigliere Arboscello, ormai polemista a tempo pieno pagato dai liguri – spiegano -, che tutte le verifiche di compatibilità ambientale verranno svolte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente, ovvero dallo stesso Ministero da cui dipende l’area marina”.

“L’esponente dem, pur di fare polemica o scorda volutamente le procedure, o proprio non le conosce. La cosa è grave in ogni caso. Chiedere risposte è lecito, chiedere di anticipare i risultati di mesi di lavoro che attendono la Commissione Via è qualcosa di incomprensibile, che dimostra la squallida strumentalizzazione politica, mentre le bollette degli italiani tornano a crescere settimana dopo settimana. Aspettiamo con ansia quando Arboscello chiederà di adottare misure per garantire ad imprese e famiglie bollette del gas sostenibili”, concludono.

In merito a quanto dichiarato dal consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello riguardo la presunta ‘mancanza di risposte’ da parte della Struttura commissariale per il rigassificatore al largo di Vado Ligure ai sindaci dell’Area marina protetta di Bergeggi, Regione Liguria e la Struttura commissariale precisano quanto segue: “I sindaci dei Comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, nonché l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi sono stati coinvolti in più occasioni, sia in fase propedeutica all’apertura della Conferenza di servizi, sia all’interno del calendario degli incontri tecnici. Nello specifico, il 29 agosto il Commissario straordinario di governo per il rigassificatore e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato i sindaci dei comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio e i referenti dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi per chiarire alcuni aspetti dell’iter autorizzativo, ancora in corso, del tratto a mare e del relativo collegamento con la rete nazionale del gas naturale. Presenti anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone e il coordinatore della struttura commissariale Nicola Giancarlo Poggi, direttore generale della Direzione centrale Organizzazione e del Dipartimento Ambiente e Protezione civile della Regione”.

“Successivamente, il 7 settembre, il direttore dell’Area Marina Protetta Davide Virzi ha partecipato al tavolo tecnico tra Snam, Rina e struttura commissariale con il Comune di Savona – aggiungono -. In data 5 ottobre, nella sede della Provincia di Savona, si è inoltre tenuto l’incontro plenario tra il Commissario Toti, l’assessore Giampedrone, la struttura commissariale nel suo complesso e tutti i sindaci interessati, direttamente o indirettamente, dal progetto. Anche in questa occasione le amministrazioni comunali hanno potuto sottoporre a Snam – ente attuatore di governo per la realizzazione dell’opera – le proprie osservazioni

“”Infine ieri, martedì 17 ottobre, la sede regionale ha ospitato un nuovo incontro prettamente tecnico – sempre alla presenza di struttura commissariale, Snam e Rina – dedicato nello specifico ad Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, Comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio. Sebbene i sopracitati Comuni non siano toccati né dal tracciato a terra, né da quello offshore, e di questi solo Bergeggi faccia parte della Conferenza di Servizi, è stata comunque accolta la proposta di coinvolgere tutti i Comuni dell’area per approfondire alcuni aspetti specifici relativi a impatto ambientale, sicurezza meteo marina e valutazione dei rischi. Questa modalità di dialogo costante con i territori conferma l’attenzione riservata al progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti e proseguirà nelle prossime settimane”.