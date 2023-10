Richiesta commissione con Gratarola, Giaccardi replica: “Dal PD nessuna battaglia, solo a rimorchio dei comitati”

Savona. “Il PD fa la morale, ma la minoranza si occupa e preoccupa di sanità fin dall’inizio del mandato“. Il consigliere comunale Daniela Giaccardi controreplica all’attacco dei Dem savonesi dopo la richiesta di commissione sulla sanità con l’invito ai vertici di Asl2 e all’assessore regionale Angelo Gratarola.

Ieri, dopo la richiesta della minoranza, il capogruppo Pd in consiglio comunale Alessandra Gemelli e il segretario comunale Stefano Martini, hanno punzecchiato il centrodestra: “Finalmente anche loro si accorgono dei problemi della sanità savonese”.

Giaccardi ricorda le iniziative promosse sin dal marzo 2022 dalla minoranza consiliare savonese: “Tre richieste di commissione per approfondire e sollecitare risposte sui problemi irrisolti della sanità savonese e in particolare dell’Ospedale San Paolo, dal piano socio sanitario e l’ipotesi di chiusura del punto nascite, oltre all’utilizzo dell’angiografo ed ai lavori del pronto soccorso”.

E conclude ancora: “PensieroLibero.Zero ha sempre preso posizioni decise e chiare su molti dei temi che coinvolgono nell’interesse dei cittadini, a prescindere da eventuale appartenenza politica (tutta da dimostrare), iniziative sempre condivise col centrodestra in consiglio, mentre il PD spesso va a rimorchio dei comitati e cittadini. Anche per il rigassificatore inizialmente hanno temporeggiato, poi in seguito alle manifestazioni si sono schierati con il fronte del No”.