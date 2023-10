Quiliano, il Consiglio comunale dice No al rigassificatore

Quiliano. Davanti ad un pubblico foltissimo che ha riempito l’intera sala consiliare, il Consiglio comunale di Quiliano ha approvato con voto unanime l’ordine del giorno di contrarietà al progetto per la ricollocazione nell’Alto Tirreno della nave Golar Tundra e il nuovo collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas naturale.

Il documento sul progetto del rigassificatore è stato redatto e condiviso dai gruppi consiliari “Progetto Comune” e “Quiliano Domani”.

La seduta monotematica è stata quindi aperta dal Sindaco Nicola Isetta, il quale ha dato lettura del testo dell’ordine del giorno, nel quale sono evidenziate le numerose criticità contenute nel progetto imposto ai territori dal presidente della Regione Liguria e commissario Giovanni Toti, i significativi danni ambientali e all’economia locale quilianese, con particolare riferimento alla previsione progettuale puntuale di creazione della stazione PDI (grande quanto due campi da calcio) di rielaborazione del gas nell’area agricola di Valleggia e punto di riferimento strategico per i vigneti della Granaccia e del Buzzetto, per la coltivazione dell’albicocca e dei cavoli.

Durissima è stata la posizione dei capigruppo consiliari di maggioranza e opposizione, coinvolti sin dall’inizio della procedura, da parte dell’amministrazione comunale, che ha condiviso, in occasione delle riunioni della Conferenza dei capigruppo, tutte le informazioni disponibili e le documentazioni pervenute. I capigruppo hanno inoltre evidenziato i fattori di inaccettabilità di questo procedimento amministrativo, tuttora in corso, che rischia di distruggere l’economia locale e la vivibilità della comunità di Quiliano.

“Questo progetto” ha dichiarato Rodolfo Fersini, capogruppo di “Quiliano Domani” (minoranza), “è iniziato molto male, e se si potesse dire è proseguito ancora peggio e ha contenuti che non lasciano dubbi ad un’unica risposta possibile: è irricevibile sia per la parte a mare che per il percorso e le opere a terra. Questa particolare procedura asincrona, invece di causare divisioni con il sistema delle compensazioni, ha invece provocato la compattezza dei gruppi consiliari.”

“L’assemblea pubblica svolta presso il teatro di Valleggia il 28 agosto scorso” ha dichiarato Alessio Loi, capogruppo di “Progetto Comune” (maggioranza), “ha rappresentato un gesto molto importante e coraggioso, per l’informazione ai nostri concittadini, ha dato impulso alle successive azioni intraprese di amministrazioni, consigli comunali, associazioni e gruppi di cittadini. Come gruppo di maggioranza, ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro istruttorio sviluppato.”

“Come concordato in sede di conferenza dei capigruppo” dichiara il sindaco Nicola Isetta, “abbiamo volutamente convocato una seduta straordinaria e monotematica, dedicata al progetto del rigassificatore, nella quale è stata assunta una posizione ufficiale e unitaria di contrarietà all’intervento, da parte di tutti i consiglieri comunali. Abbiamo compiuto questo gesto di rilevante valore politico e di partecipazione civica, nell’imminenza della riunione convocata per il pomeriggio di giovedì 5 ottobre 2023 presso la sede della Provincia di Savona, alla presenza del Commissario Giovanni Toti, della struttura commissariale regionale e dei tecnici Snam”.

“Questo ordine del giorno conferma la linea intrapresa e l’impegno assunto dalla Città di Quiliano nel perseguire in tutte le sedi procedimentali e giurisdizionali la piena difesa e tutela dei diritti della nostra comunità, contro questo intervento assolutamente non condivisibile e inaccettabile”.

“Naturalmente proseguiremo, nel contempo, nel percorso di condivisione del tavolo delle amministrazioni comunali, coordinato dal Sindaco di Savona Marco Russo, finalizzato a garantire un coordinamento nell’azione congiunta di partecipazione al procedimento e di espressione della posizione, sempre più ampia e significativa, di contrarietà al progetto del rigassificatore e della relativa rete nazionale di trasporto del gas naturale nei nostri territori” conclude il primo cittadino quilianese.

Al termine della seduta del Consiglio, il sindaco e tutti i consiglieri comunali hanno aperto il dibattito, rispondendo alle domande e alle richieste di chiarimenti e aggiornamenti formulate dai numerosi cittadini presenti che hanno partecipato alla riunione consiliare.