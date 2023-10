Provincia, Olivieri rassicura i consiglieri: “Fase complessa e delicata, ma si continua a lavorare per tornare alla piena operatività”

Savona. “Nonostante la complessità e delicatezza del momento, negli ultimi giorni siamo riusciti a portare avanti importanti processi e porre le basi perché la Provincia torni alla piena operatività”. Lo ha assicurato il presidente dell’Ente di Palazzo Nervi Pierangelo Olivieri in apertura della riunione del consiglio provinciale di oggi.

Si è trattato della prima adunata dopo la rottura dell’alleanza tra Cambiamo e Pd che ha fatto venire meno l’unità della maggioranza e, soprattutto, dopo l’inchiesta che ha coinvolto il direttore generale Giulia Colangelo (ora sospesa e sostituita da Concetta Orlando) e il responsabile dell’ufficio legale Maurizio Novaro.

Il presidente Olivieri ha voluto rassicurare i consiglieri e i collaboratori dell’Ente rispetto al prosieguo del lavoro della Provincia nonostante i “rovesci” dell’ultimo periodo, ringraziando poi i dipendenti provinciali e le altre istituzioni che, in questi giorni, hanno supportato gli uffici e l’intera struttura amministrativa di Palazzo Nervi.

Di seguito il testo della lettera.

Gentili ed egregi consiglieri e colleghi tutti, signor segretario generale, dirigenti, funzionari e dipendenti tutti della nostra Provincia,

il nostro Ente si trova ad affrontare fase e situazione di assoluta complessità e delicatezza. In questi quindici intensissimi giorni, il lavoro e lo svolgimento di tutte le attività che hanno riguardato la vita amministrativa della nostra provincia sono stati, ed è a dir poco prevedibile che saranno anzitutto nelle prossime settimane, complessi e di ora in ora in evoluzione.

In detto contesto, e nonostante tutto, è stato possibile assicurare il sostanziale svolgimento e la prosecuzione di azioni, procedure e pratiche. Tutto questo nel primario ed esclusivo interesse che è proprio del nostro ente, ovvero quello dei sessantanove Comuni, delle comunità, dei sistemi produttivo, associativo, del mondo del lavoro, della popolazione tutta.

In questo tempo è stato possibile comunque portare a compimento alcuni importanti processi e porre le basi fondamentali, iniziali e non solo, affinché l’Ente non solo prosegua, ma presto e senza il minimo dispiego di tempo inutile, torni alla piena e strutturale organizzazione e operatività. Questo, ripeto ancora, è l’unico fine obiettivo per il quale nel mio ruolo ho operato e intendo operare oggi e giorno per giorno.

Non è per stile o altro che tengo anzitutto personalmente ad affermare e dichiarare che tutto questo è stato possibile, ed è possibile e lo sarà, ne sono certo, portandoci al pieno raggiungimento degli obiettivi anzidetti, grazie all’impegno, la disponibilità, la serietà e la responsabilità, concreti e non di forma, che i dipendenti del nostro Ente, ciascuno nel proprio ruolo e funzione, ma anche oltre, hanno assicurato e continuano ad assicurare, a prescindere da orari e giornate.

Parimenti, non solo nel mio ruolo, ringrazio tutti coloro che, anzitutto per i ruoli amministrativi ricoperti, direttamente nell’Ente, ma così nei nostri Comuni e negli altri Enti di riferimento e superiori (Prefetture di Savona e Genova, Regione Liguria, Anci Liguria e UPI Nazionale), hanno manifestato e messo a disposizione supporto, operativo e non solo e, confido, anzi ne sono istituzionalmente certo, intenderanno non far venire meno nel prosieguo di questa fase.

Grazie a tutti voi e noi, e con determinazione proseguiamo e andiamo avanti per la miglior navigazione della “caravella” che il gonfalone del nostro Ente porta in effige.