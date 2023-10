Provincia, Olivieri: “Priorità corretto funzionamento dell’ente, poi risponderò sul piano politico”

Provincia. “In relazione alle dichiarazioni riportate in questi giorni dagli organi di informazione, relativamente alla Provincia e alla sua presidenza, al momento si ritiene necessario evidenziare come il primario obiettivo sia garantire il corretto funzionamento amministrativo dell’ente, sul quale sono ora concentrate tutte le forze ed energie”. Così, in una nota, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olvieri.

Dopo lo strappo con il Partito Democratico, l’alleanza Verdi-Sinistra e Azione, (in aggiunta alle parole pronunciate dal segretario provinciale della Lega Sara Foscolo), pare essere tramontata, almeno per il momento, l’ipotesi di una nuova maggioranza di centrodestra a Palazzo Nervi in appoggio a Olivieri.

Sulla scrivania del presidente ci sono diversi scenari, tuttavia Olivieri spiega: “Non appena si sarà provveduto a tutto quanto relativamente necessario a tal fine, potrò rispondere come si riterrà opportuno sul piano politico“.