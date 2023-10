Provincia divisa sul rigassificatore, Niero: “Presidente contro tutti”. Olivieri: “Ho ruolo di coordinatore”

Savona. Il rigassificatore divide la politica (e la Provincia). E’ a rischio la coalizione Partito Democratico-Cambiamo che ha portato alla elezione (per la seconda volta) del presidente Pierangelo Olivieri (in quota Toti)? La posizione non è unica: da un lato Olivieri è fin dall’inizio promotore del progetto in linea con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dall’altro il PD e il vicepresidente della Provincia Massimo Niero si sono dichiarati apertamente contrari.

Frattura nella coalizione? Al momento non sembrerebbe. “Noi siamo qui per un’esperienza amministrativa – spiega Massimo Niero allontanando l’ipotesi – e per risolvere le questioni aperte (Tpl, ato rifiuti e ato idrico)”. Sul rigassificatore commenta: “Non siamo d’accordo – prosegue Niero – perché non è stato oggetto di discussione e per l’impatto che ha sul territorio. La nostra contrarietà l’abbiamo manifestata chiaramente e continueremo a manifestarla. Poi vediamo cosa esce dalla riunione in Provincia (a Palazzo Nervi domani pomeriggio ci sarà anche il commissario straordinario Giovanni Toti)”.

“Se vogliono rompere si prendono la responsabilità”, ha concluso Niero, ma ad ora Olivieri allontana l’ipotesi sul tavolo: “Bisogna chiarirsi e confrontarsi e speriamo di arrivare a una conclusione positiva”.

Niero evidenzia che Olivieri è “contro tutti”. Contrari all’attuale (la parola che ha messo d’accordo centrodestra e centrosinistra) progetto tutto il consiglio comunale di Savona e sono sempre di più i Comuni che esprimono il loro No: “La provincia è la casa dei Comuni e deve farsi carico di portare le loro istanze – sottolinea Niero -. Il rapporto non si incrina solo in Provincia, ma con tutte le amministrazioni, noi che siamo legati ai territori li stiamo difendendo”. Al momento i Comuni che hanno non hanno votato contro il rigassificatore sono Cairo e Varazze (entrambi i sindaci sono in quota Cambiamo).

Pierangelo Olivieri replica alle critiche e puntualizza: “Io sto facendo il mio lavoro di coordinatore del territorio. E per questo ho chiesto a Toti e Snam di incontrare i Comuni e ho organizzato l’incontro di oggi. E su questo tema si svolgono 2-3 incontri settimanali a cui io cerco sempre di essere presente”.

Poi una frecciata al sindaco di Savona: “Ero assente all’ultimo incontro a Palazzo Sisto convocato dal sindaco del quale sono stato avvisato due giorni prima perché avevo da tempo preso un altro impegno in Unione Industriali con le categorie economiche sempre sul rigassificatore. Inoltre, avevo proposto un incontro con i Comuni a Palazzo Nervi, ma non tutti erano disponibili e ho deciso di rimandarlo. Io cerco di mettermi d’accordo prima di fissare una data”.

Sulla questione è intervenuto il gruppo consiliare “Uniti per la Provincia” (i consiglieri Marisa Ghersi, Massimo Niero, Nadia Ottonello e Maria Adele Taramasso): “Il Presidente della Provincia deve ascoltare quanto espresso dai vari consigli comunali e anche dai cittadini stessi, oltre che da associazioni ed enti, e rappresentare questa posizione nelle sedi istituzionali. Inoltre, deve avvalersi di tutti i mezzi tecnici e burocratici per sostenere tale posizione, ad esempio rivolgendosi ad esperti tecnici come hanno deciso di fare alcuni comuni. Chiediamo pertanto al Presidente Pierangelo Olivieri di non dimenticarsi, nel suo ruolo, di chi deve rappresentare e di farlo fermamente con atti concreti”.

I consiglieri provinciali ricordano che molti consigli comunali si sono espressi negativamente sul progetto: “La provincia, nei suoi organi elettivi, deve tutelare l’interesse del suo territorio e dei comuni che lo compongono, soprattutto deve farsi portavoce delle istanze che ne emergono, indipendentemente dalle appartenenze politiche. I Comuni di Albisola Marina, Bergeggi, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno e Vezzi hanno approvato all’unanimità mozioni che esprimono contrarietà al progetto, dopo averlo esaminato con serietà istituzionale e scrupolosità, valutandone il suo impatto sul territorio, sia a mare che a terra, e dichiarandone l’incompatibilità con il disegno di sviluppo economico ed ambientale che il territorio sta perseguendo. I Comuni hanno valutato che il progetto della Golar Tundra non è accettabile, in quanto lo spostamento da Piombino a Vado è dettato da motivazioni puramente politiche e non tecniche, comportando una spesa economica ingiustificabile”.