“No al Cpr ad Albenga”, prove di dialogo per il consiglio. La minoranza: “Votiamo compatti un documento comune”

Albenga. “No al Cpr ad Albenga”. Così la minoranza ingauna apre un “ponte” di dialogo con la maggioranza. Obiettivo? Votare questa sera in consiglio compatti un ordine del giorno condiviso e contrario all’apertura di un Cpr (Centro di permanenza per migranti).

Lo chiedono con una nota stampa Eraldo Ciangherotti, Gerolamo Calleri, Cristina Porro, Roberto Tomatis e Diego Distilo.

“Un atto di distensione su un tema delicato ma anche complesso che da settimane tiene banco in città e in provincia dopo la visita nel Ponente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi”, hanno spiegato dalla minoranza.

“Lo stesso sindaco Riccardo Tomatis, in un suo recente intervento, aveva sottolineato come ‘la contrarietà al Cpr non é per ragioni di opportunità ma perché la città é diventata un fiore all’occhiello per il turismo e l’outdoor’. Ad Albenga dunque, con il voto unitario di minoranza e maggioranza calerá il gelo con un ‘no’ esplicito peraltro richiesto anche dalla cittadinanza e dalle categorie”.

“Con questo atto politico vogliamo intavolare un dialogo costruttivo con la maggioranza per arrivare a soluzioni condivise. Albenga non vuole Centri di permanenza per migranti”, hanno concluso dalla minoranza di Albenga.