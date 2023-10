Migranti ad Albenga, le minoranze chiedono il ritiro della disponibilità della sede dell’ex Anfi

Albenga. I consiglieri di minoranza albenganesi Cristina Porro (Lega), Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) e Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia) insieme al presidente del consiglio comunale Diego Distilo hanno presentato una mozione “per il ritiro della disponibilità della sede ex Anfi per l’ospitalità dei profughi“.

“L’assessore al bilancio – scrivono – più volte, non solo in consiglio comunale, ma anche a mezzo stampa, ha rivolto alla minoranza la pressante richiesta di trattare, in dibattito pubblico, l’argomento dell’ospitalità dei migranti ad Albenga sulla base dei ‘più elementari valori di umanità e di civiltà che dovrebbero essere iscritti nel cuore di ogni individuo ma che evidentemente non sono nell’animo di tutti’. Considerato che la sede ex Anfi è di importanza culturale per la nostra comunità, la decisione del sindaco di voler concedere questa sede al Prefetto per l’ospitalità dei profughi ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. È fondamentale rispettare i diritti umani e fornire assistenza ai profughi in modo adeguato”

Proseguono Porro, Ciangherotti, Tomatis e Distilo: “La decisione di voler concedere la sede ex Anfi per l’ospitalità dei profughi dovrebbe essere oggetto di un ampio dibattito pubblico. Potrebbero esistere alternative più idonee per ospitare i profughi senza compromettere il patrimonio storico e culturale della città”. Con la mozione i consiglieri intendono impegnare il sindaco e l’amministrazione comunale di Albenga “a ritirare temporaneamente, e comunque entro fine ottobre, la disponibilità della sede ex Anfi per l’ospitalità dei profughi. Non concedere il prossimo aprile, con l’arrivo della stagione primaverile, la struttura per altri profughi in arrivò sul territorio nazionale”.

I consiglieri chiedono anche di “avviare un processo di consultazione pubblica per coinvolgere i cittadini nella discussione sulla migliore soluzione per ospitare i profughi, ed esaminare attentamente le alternative disponibili per garantire l’accoglienza dei profughi in un contesto adeguato e rispettoso dei diritti umani previo confronto in consiglio comunale per prendere in considerazione le opinioni di tutti i consiglieri”.