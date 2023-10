Consiglio regionale, spunta la bandiera di Israele. L’opposizione: “Non confondere Hamas e palestinesi”

Liguria. Si è aperto con un minuto di silenzio e una bandiera di Israele esposta in aula da Angelo Vaccarezza, consigliere della Lista Toti il consiglio regionale della Liguria, prima che la seduta si scaldasse sulla vicenda giudiziaria che ha travolto il vicepresidente della giunta Toti, Alessandro Piana.

“Sarebbe inopportuno, vista la situazione, non considerare, prima dell’apertura dei lavori, quanto sta accadendo in queste ore in Israele e nella striscia di Gaza, l’inasprimento di tensioni mai sopite, ma che adesso hanno raggiunto un vertice decisamente preoccupante – ha detto il presidente Gianmarco Medusei aprendo i lavori -. La gravità delle azioni terroristiche e la mobilitazione militare che ne è conseguita hanno creato un clima di terrore e di morte, contandosi già un impressionante numero di vittime civili e di ostaggi, il cui destino è più che mai drammaticamente incerto. Non posso e non possiamo che auspicare che la crisi in atto rientri prima possibile, nella consapevolezza di quanto accaduto, purtroppo, avrà conseguenze di enorme impatto per la stabilità non solo di un’area geografica già da tempo immemore devastata da conflitti, ma anche per l’intero Occidente”.

Dopo il minuto di silenzio ha preso la parola il consigliere Angelo Vaccarezza che ha esposto per qualche secondo la bandiera israeliana – subito rimproverato da Medusei, non essendo consentito dal regolamento – e ha chiesto di ampliare le attività della commissione Antimafia per “cercare di capire come il terrorismo che uccide i civili israeliani possa essere finanziato dai cittadini genovesi che pensano di aiutare i civili e invece armano Hamas“.

“È notizia di oggi che la Procura di Genova ha provveduto a congelare il conto corrente di un’associazione che ha finalità benefiche ma che, oggi, è fortemente sospettata di essere porta d’ingresso dei fondi provenienti da tutta Europa destinati ad associazioni inserite nella black list. Il fastidio di alcuni nel vedere esposta la bandiera di Israele, ha evidenziato quanto sia ipocrita la divisione tra antisionisti e antisemiti: due facce della stessa medaglia” ha concluso Vaccarezza.

Disponibile, ma scettico, il presidente della quinta commissione Roberto Centi (Lista Sansa): “Vedremo in fase istruttoria se ci sono elementi utili ad ampliare competenze commissione, ma bisognerebbe tirarla per i capelli, visto che la commissione non ha potere di indagine solo potere di monitoraggio. Sono comunque disponibile a farlo, ma un conto è parlare di Hamas e un conto è il popolo palestinese“.

“Sono contrario alla politica di Hamas, ma questa è figlia della politica disastrosa da parte di Israele e Netanyahu – ha detto Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. Mettetevi in contatto con chi fa volontariato a Gaza, è una prigione a cielo aperto, un campo di sterminio. Vorrei ci fosse chiarezza sulla storia popolo del popolo palestinese”. E ha accusato Vaccarezza: “Tu siedi spesso con persone che sono antisemite, io non ho mai avuto niente a che fare con queste posizioni. Rivendico il diritto del popolo palestinese di avere una terra e un’autodeterminazione”.

“È una situazione talmente esplosiva che le prospettive di pace stanno diventando impossibili in un contesto già fortemente degradato – ha osservato Luca Garibaldi, capogruppo del Pd -. Proporrò al Consiglio regionale un ordine del giorno comune che tenga insieme la condanna ad Hamas, la solidarietà allo stato di Israele e l’auspicio a fermare l’escalation militare”.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che esprime ferma e sicura condanna gli attacchi terroristici di Hamas, che attentano alla sicurezza di Israele e del suo popolo e allontanano le prospettive, ed esprime piena solidarietà allo Stato di Israele e cordoglio per tutti i civili vittime innocenti dell’insensato attacco e delle violenze degli ultimi giorni. Il documento, inoltre, auspica che la comunità internazionale si attivi in tutte le modalità possibili per cercare di fermare la nuova spirale di violenza e riattivare un percorso di pace e, infine, impegna la giunta a mobilitarsi con aiuti umanitari e supporto delle popolazioni civili nei territori maggiormente colpiti.

Sandro Garibaldi e Alessio Piana, consiglieri regionali della Lega, affermano: “Anche su nostra iniziativa, abbiamo presentato un documento, condiviso da tutto il Consiglio regionale della Liguria, per esprimere la nostra piena e incondizionata solidarietà allo Stato di Israele, baluardo della democrazia in Medio Oriente, aggredito dall’organizzazione terroristica palestinese di Hamas. Un attacco che ha portato a una guerra che sta causando decine di migliaia di morti e feriti”.

“L’unico obiettivo per la risoluzione della questione israelo-palestinese, non può che essere la pace e il riconoscimento dell’uguale diritto a esistere di Israele e dello Stato di Palestina. Per questo abbiamo chiesto alla Regione di mobilitarsi a favore dello stato di Israele con aiuti umanitari e supporto alle popolazioni civili colpite, auspicando una soluzione pacifica del conflitto in atto e la ripresa del dialogo attraverso le opportune iniziative diplomatiche” concludono.