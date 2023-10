Italexit, Ilario Chiera nuovo coordinatore regionale ligure

Liguria. È stato ufficializzato ieri a Genova, di fronte ai componenti dei coordinamenti provinciali, il nome del nuovo coordinatore per la Liguria del partito politico anti europeista Italexit che ha in Gianluigi Paragone il segretario nazionale e figura pubblica di riferimento. Il nuovo coordinatore per la Liguria è Ilario Chera. Subentra a Fabio Montorro, passato all’ufficio politico nazionale.

“Ho abbracciato questo partito ben prima dell’apertura della parentesi pandemica – dice Chiera – quando ho letto il manifesto ho esclamato: ‘Eccolo!’. Continuerò l’eccellente lavoro svolto dall’amico Fabio sviluppando esattamente i punti di quel manifesto che saranno seguiti durante il mio incarico, scevri dalle ipocrisie, dalle dialettiche forzatamente politicamente corrette e dalle manipolazioni concettuali imposte mediaticamente al solo scopo di favorire il controllo e l’ingrasso dei potentati economici promossi dalla globalizzazione sfrenata a scapito di tutto il popolo ligure ed italiano, a scapito dell’Italia come stato libero.

Il nuovo responsabile organizzativo nazionale Fabio Montorro commenta: “Questo cambiamento sarà motivo di crescita per me, come per Ilario Chiera, sono certo che farà un ottimo lavoro da segretario regionale. Il mio è stato un incarico inaspettato, ma accettato con grande piacere e sono onorato di poter contribuire alla crescita del partito. I nostri temi politici centrali sono rivolti ai cittadini, alle imprese italiane come alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e al lavoro, senza dimenticare tematiche come l’orientamento sulle energie rinnovabili, la difesa del made in Italy che compongono lista purtroppo lunga di cose da fare per il paese”.

“Tutte cose che porteremo nelle amministrazioni e nelle regioni con le nostre persone mentre lavoriamo per prepararci alle vicine elezioni europee per le quali, come responsabile organizzativo nazionale, ho il compito e la responsabilità di fornire parte dei mezzo necessari per raggiungere l’obiettivo e come al solito mi impegnerò al massimo per riuscire nel mio lavoro.