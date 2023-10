Il sindaco Russo lancia la fase 3: “A Savona si vive meglio, ma decoro da migliorare”

Savona. Masterplan del fronte mare di levante (sarà presentato il 13 novembre), rigenerazione di Legino, il piano del verde, la riqualificazione di spazi pubblici, manutenzione straordinaria, il passaggio al servizio di raccolta rifiuti porta a porta, eventi culturali e sportivi, coinvolgimento dei cittadini.

Sono questi gli obiettivi principali su cui l’amministrazione comunale si impegnerà per il terzo anno di mandato. La “Fase 3” è stata lanciata oggi pomeriggio a Villa Cambiaso dalla giunta Russo insieme ai gruppi di maggioranza davanti a un centinaio di persone.

Dopo la prima fase “Restart”, la fase due Cantieri, ora prende il via il percorso verso la capitale della cultura: “Questa è una città che si è rimessa in moto ma non in tutte le sue parti – ha esordito il sindaco di Savona Marco Russo -. Una parte si è motivata e un’altra si è interessata ma abbiamo solo scalfito il popolo dell’astensione. Un pezzo di strada è stato fatto ma ancora molta ne manca, ma questo ci dice che la via è giusta. È una città nella quale si vive meglio ma all’opposto bisogna spingere sul decoro, sul miglioramento della qualità della vita”.

Russo presenta alcuni numeri sull’ente comunale: “Due anni fa c’erano 305 dipendenti, ora sono 344. Abbiamo investito sul rafforzamento della macchina amministrativa compresa anche la comunicazione istituzionale che era assente”.

Nell’ambito del Pnrr si realizzano lavori per 46 milioni di euro (in totale i 57 milioni se si considerano altre fonti di finanziamento): “Saranno tutti conclusi entro i tempi”, ha rassicurato Russo. “La città sarà profondamente trasformata. La vera sfida sarà riempire poi questi spazi che verranno riqualificati”, ha concluso il sindaco.