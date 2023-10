Giovani Democratici, No al termovalorizzatore in Val Bormida

I Giovani Democratici della provincia di Savona esprimono una forte critica nei confronti del presidente della Provincia Pier Angelo Olivieri sulla possibilità dell’insediamento di un termovalorizzatore in Valbormida ed in particolare a Cairo Montenotte.

“Condividiamo la preoccupazione dei cittadini della Valbormida e di Cairo Montenotte, da sempre questo territorio ha dato il suo contributo ad insediamenti per favorire il lavoro e lo sviluppo economico, ma non deve essere la soluzione ai problemi delle altre province della Liguria” afferma il segretario savonese Andrea Ferrari.

“Oltretutto il progetto non risponde all’esigenza sempre più pressante, visti i cambiamenti climatici in atto e sotto gli occhi di tutti, di attuare politiche finalizzate alla transizione energetica ed ecologica in linea con le missioni del piano di ripresa e resilienza”.

“Noi non siamo contrari alla tecnologia del termovalorizzatore, non siamo quelli del NO a prescindere, però la Valbormida non è il posto giusto e i metodi usati dal presidente della Provincia e dalla giunta regionale di Giovanni Toti non sono corretti e rispettosi verso i cittadini”.

“Per questo noi Giovani Democratici della provincia di Savona diciamo un secco NO all’inceneritore in Valbormida” conclude.