Finale 2024, il vicesindaco Guzzi scende in campo: “Lavoro a una lista civica di ampia condivisione”

Finale Ligure. Il vicesindaco Andrea Guzzi è pronto a candidarsi alle prossime elezioni amministrative della primavera 2024 come primo cittadino. Lo annuncia lo stesso Guzzi, spiegando di essere già al lavoro per creare una lista civica ad hoc.

“La nostra città – scrive – sta vivendo un delicato e decisivo momento storico. La crescita sempre più evidente dei flussi turistici, la rinomanza internazionale della nostra destinazione, lo sviluppo delle offerte relativo alle esigenze che il territorio sa interpretare; tutto ciò non deve trovare ostacolo ma anzi slancio e linfa ulteriore nella pubblica amministrazione. Questa deve saper anticipare le tendenze, cogliere i segnali ed essere co-protagonista nello sviluppo economico-sociale della città”.

“In questi ultimi 9 anni sono convinto che son stati fatti importanti e significativi passi avanti nel cogliere opportunità di sviluppo – rivendica – È stato impostato un grande lavoro di marketing territoriale, di promozione del territorio con numeri di presenze turistiche che dimostrano il successo del brand Finale Ligure. La città sa affrontare le differenti emergenze sociali e fornisce servizi e supporto a centinaia di persone in difficoltà con una preziosa rete volontaristica coordinata e supportata dal Comune. Il piano di riqualificazione urbanistica e di opere pubbliche ha visto ingenti finanziamenti comunali e sovracomunali inaugurando un periodo di cantieri cittadini senza precedenti, tutti con il preciso scopo di rilanciare l’immagine della città”.

“Ma non basta, occorre una marcia in più – aggiunge – Occorre una svolta ulteriore che permetta a Finale Ligure il salto di qualità necessario per continuare a competere sul piano internazionale ed offrire ancora più risposte alle esigenze e alle ambizioni di turisti e residenti; puntando maggiormente alla qualità, alla sicurezza, ad infrastrutture adeguate, ad uno sviluppo sostenibile. Occorre una gestione ampia e responsabile che possa guardare oltre alle logiche di partito, e punti ad una condivisione di un ‘progetto di città’ che abbia il solo fine di crescere e far crescere”.

Guzzi punterà quindi su una lista civica trasversale: “Le bandiere non possono essere uniche e sole protagoniste di questo progetto, possono e devono essere parte di un progetto amministrativo più partecipato e condiviso. Occorre nuova linfa ad un mondo meraviglioso che è il mondo della ‘cosa pubblica’. Affiancare nuove leve a persone di esperienza; nuove leve che possano fornire nuove idee e nuovi approcci”.