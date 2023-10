Disavanzo di 400mila euro, la Corte dei Conti convoca il Comune di Carcare. Mirri: “Rischiamo grosso per la malagestione passata”

Carcare. “Siamo stati convocati dalla Corte dei Conti e abbiamo presentato le nostre proposte, speriamo che vengano accettate per il bene degli oltre 5mila carcaresi, se così non fosse rischiamo grosso. Il tutto per colpa dell’amministrazione De Vecchi”. C’è preoccupazione nelle parole del sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, dopo la comunicazione e l’incontro avuto con la Corte dei Conti riguardo il disavanzo del Comune di quasi 400mila euro.

Da tempo il primo cittadino, prima capogruppo di minoranza, ha cercato di fare luce su questa situazione attaccando la precedente giunta ed “ora – dice – ad appena 4 mesi e mezzo dall’inizio del mio mandato mi trovo a dover risolvere questo grosso problema, causato dalla disastrosa gestione delle finanze da parte dell’amministrazione De Vecchi”.

Il problema è emerso nel rendiconto 2021, dove – ricorda Mirri – “veniva registrato un risultato negativo di 326.197,22 euro che l’amministrazione De Vecchi, con la delibera consiliare n.19 del 25 maggio 2022, si era impegnata a recuperare suddividendo l’importo in tre tranche: 156.197,22 euro nel 2022, 118.350 euro nel 2023 e 51.165 euro nel 2024”. L’impegno, però, non era stato rispettato già l’anno successivo: “La chiusura del rendiconto 2022 infatti aveva rilevato, anziché il recupero della quota programmata (156.197,22 euro), un peggioramento del disavanzo di circa 70 mila euro, portando la cifra totale a 395.671,19 euro”, spiega il sindaco

A quel punto, “l’amministrazione De Vecchi con delibera consiliare n. 5 dell’8 maggio 2023 (sette giorni prima delle elezioni comunali), ha rimodulato il recupero stabilendo di riassorbire il disavanzo nel biennio residuo, suddividendolo in 197.835 euro sia nel 2023 che nel 2024. Cosa che non è stata accettata dalla Corte dei Conti, in quanto non sono state rispettate le tempistiche accordate, il disavanzo in un solo anno è aumentato e il recupero della prima ‘tranche’ doveva avvenire entro la consiliatura. Per questo sono stato convocato e ieri (giovedì 19 ottobre) ho incontrato la Corte dei Conti”, spiega Mirri.

“Con la decisiva collaborazione della segretaria comunale, del revisore dei conti e della funzionaria della ragioneria, ringrazio tutti per la collaborazione e per la professionalità dimostrata, abbiamo portato le nostre meditate proposte di soluzione per il risanamento delle finanze del nostro Comune al fine di rientrare, nel minor tempo possibile, dell’enorme debito accumulato. Come nuova amministrazione auspichiamo che le nostre proposte, elaborate con senso di responsabilità e con l’equilibrio del ‘buon amministratore’, vengano accolte per il concreto risanamento delle finanze carcaresi. Ciò al fine di poter riprendere, al più presto, iniziative di investimento in nuovi progetti utili alla comunità, sempre con oculatezza e senza ripetere il grave errore del ‘passo più lungo della gamba’, come accaduto con la precedente amministrazione”.

“Se le nostre proposte non verranno accolte, chi ne aveva avuto la responsabilità dovrà assolutamente e oggettivamente spiegare la situazione, rispondendone nei modi e nelle sedi legali preposte”, conclude Mirri sottolineando come “la Corte dei Conti potrebbe chiedere di rientrare del disavanzo entro 60 giorni e questo creerebbe dei grossi problemi al Comune”, tra i rischi – dice – ci sarebbe “anche quello del pre-dissesto”.