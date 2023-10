Cisano Sul Neva, la proposta del consigliere Morchio: “Istituire il taxi sociale”

Cisano sul Neva. “La recente festa dei nonni, istituita in Italia con apposita legge nel 2005, a ricordo dell’importanza del loro ruolo svolto nella famiglia e nella società in generale, mi offre l’occasione per lanciare l’idea di istituire a livello comunale il taxi sociale”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale di Cisano Sul Neva Agostino Morchio.

“Un servizio di trasporto a chiamata – spiega – finalizzato ad accompagnare anziani e persone con disabilità non autosufficienti che hanno necessità di recarsi presso studi medici, presidi sanitari o uffici pubblici fuori dal nostro comune. Con il progetto del “taxi sociale” si può rafforzare la rete di solidarietà e reciproca mutualità permettendo in un modello di coesione ed inclusione ad anziani e persone con disabilità di avere più autonomia sentendosi parte attiva della nostra comunità e traendone un’utilità e miglioramento della qualità della loro vita”.

“Il taxi sociale può infatti rappresentare un’ ulteriore iniziativa di buon welfare comunale sul territorio in ottica di condivisione e testimonianza attiva di attenzione alle politiche sociali”, conclude Morchio.