Caso Piana, in Consiglio regionale tutti contro Sansa: “No al linciaggio”. E la Lega attacca la magistratura

Liguria. Il caso giudiziario che vede coinvolto Alessandro Piana irrompe in consiglio regionale e fa discutere anche a livello nazionale. Dopo l’emersione dell’ordinanza cautelare in cui il nome del vicepresidente ligure – pur non indagato – è associato a festini con escort e consumo di droga, circostanza categoricamente smentita (con tanto di alibi) dal diretto interessato, la politica fa quadrato in maniera trasversale intorno al numero due della giunta Toti. Tutti tranne Ferruccio Sansa, ex candidato alla presidenza della Regione, che ieri, in un post su Facebook corredato da una foto di Piana con la scritta Bunga bunga sul monte Fasce, ne ha chiesto le dimissioni, confermando poi la stessa linea in aula.

Nel frattempo la Lega interviene sulla vicenda con una nota di fuoco che ancora una volta prende di mira la magistratura: “Quando si dice il caso. Nei giorni in cui viene ribadita con forza l’esigenza di riformare la giustizia anche alla luce dei gravi fatti di Catania, da Genova scivola la notizia di un’indagine che dà in pasto all’opinione pubblica il nome di una persona (nemmeno indagata) che viene identificata nel vicepresidente della Lega della Regione Liguria. Circostanza smentita dall’interessato con tanto di prove. È l’ennesima conferma di un sistema da cambiare profondamente: serve una risposta chiara e inequivocabile da parte di tutte le istituzioni“.

Ad aprire la lunga discussione in consiglio regionale, durata per più di un’ora prima di iniziare i lavori programmati, è stato il capogruppo della Lega Stefano Mai, intervenuto in difesa “dell’amico Alessandro” che “è stato sbattuto su tutti i giornali in prima pagina e non era nemmeno indagato. Siamo esterrefatti. È un padre di famiglia, un uomo corretto, siamo certi che sia estraneo ai fatti”. Poi l’attacco indiretto a Sansa: “Un vergognoso e riprovevole affondo di un elemento della minoranza che non ha perso l’occasione per avere un po’ di visibilità: ha ritenuto di accusare e infangare la figura del vicepresidente Piana senza verificare l’attendibilità di quanto gli era stato addebitato. Qui ci sarebbero proprio gli estremi per una bella querela. Senza voler suggerire nulla al vicepresidente, dico alla persona che ha fatto questi affondi che si dovrebbe vergognare”.

Solidarietà che è arrivata subito dai banchi della minoranza, sempre più distante dal suo ex candidato presidente. “Non partecipo e non parteciperò mai a situazioni di linciaggio – ha tuonato Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. Penso che alcuni colleghi che hanno giudicato Piana abbiano fatto errori incredibili. Sono garantista, la magistratura ha la mia totale fiducia: finché non si scoprono reati accertati non leggerete mai mie dichiarazioni sui giornali. Ciò che è successo è lesivo di questo consesso, lo considero un fatto profondamente sbagliato e me ne dissocio”. Così anche Luca Garibaldi, capogruppo del Pd: “Anch’io penso che il linciaggio sbagliato e non condivido, per il resto rimango garantista”. Poi, rivolto alla maggioranza: “Sul piano dello sciacallaggio e delle e accuse premeditate non ci troverete”.

A quel punto Sansa, pur non essendo mai stato menzionato direttamente, è intervenuto per difendere la sua posizione: “Non ho mai detto che Piana sia colpevole, non ho mai detto che fosse ai festini, è scritto negli atti del ministero ma vanno verificati. Ho detto un’altra cosa: che una persona al centro di un’episodio di cronaca di questo tipo, se fosse stato presente ma anche se non lo fosse stato, deve valutare le dimissioni perché rischia di essere condizionabile“. Quindi lo strappo col Pd, con cui la tensione in consiglio regionale è alta da mesi: “Ringrazio il consigliere Garibaldi per la parola sciacallaggio. Tra me e voi c’è valutazione opposta, da due anni continuo a dire che c’è una questione morale nel centrodestra che voi sottovalutate. C’è una sensibilità diversa tra me e voi, sono orgoglioso di questo fatto”.

Dal post di Sansa si sono dissociati anche gli altri due consiglieri della sua lista: Roberto Centi, che ha però invitato a non trasformare la questione “in un processo a Sansa” e ha ricordato che “il garantismo deve essere applicato anche ai poveri cristi, non solo a chi può permettersi dieci avvocati”, e Selena Candia, che ha cercato di riportare la discussione sul tema del conflitto in Israele, velocemente abbandonato per concentrarsi sul caso Piana. Solidarietà a Piana è arrivata anche dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Fabio Tosi.

Il capogruppo della Lista Toti, Angelo Vaccarezza, ha usato il sarcasmo: “Volevo dire a Sansa di andare a fare denuncia, le hanno violato Facebook, qualcuno è entrato e ha messo una foto che non torna per nulla con quello che ha detto adesso”. Poi l’affondo: “È una foto vergognosa, c’è il volto di un ragazzo che marito e padre. Quello che lei ha fatto non si cancellerà, queste cose non si fanno, lei ha mancato di rispetto a un uomo. Tirare sterco in faccia a un uomo per un voto in più è vergognoso“.

Sulla stessa linea Veronica Russo di Fratelli d’Italia che ha invitato Sansa a “fare un altro mestiere, vada lei a dare giudizi”. Anche il leghista Brunello Brunetto lo ha criticato sul piano personale: “Ieri ha oltraggiato un minore, figlio di un suo collega, il quale, pur non essendo indagato ma per un’azione giornalistica, è finito nel tritacarne. Lei è padre di tre figli, non deve cadere in un’operazione di sciacallaggio così. È inaccettabile”. Mabel Riolfo ha parlato di “gogna mediatica” e “principio inquisitorio”, Sandro Garibaldi ha evocato un “attacco mediatico partito dalla magistratura”.

Alla fine ha preso la parola proprio Alessandro Piana che ha ringraziato “per la fiducia” e ribadito la sua versione: “Da privato cittadino non ho mai frequentato festini, non sono mai andato con escort, non ho mai fatto uso di droghe leggere o pesanti che siano, sarei un belinone se lo facessi da vicepresidente della Regione o comunque da rappresentante di un’istituzione. Ieri mi sono trovato coinvolto in una situazione che ho ritenuto all’inizio surreale, quasi una sorta di incubo che non auguro a nessuno, neanche ai cosiddetti nemici. Non vedevo l’ora di venire a Genova per poter chiarire”.

“Detto ciò – ha proseguito Piana – ho massima fiducia e stima in organi inquirenti, mi sarei aspettato di essere chiamato per poter chiarire mia posizione, cosa che intendo fare nelle prossime ore e giorni. Lo devo alla mia famiglia, ai cittadini che rappresento, al mio partito. Non ce l’ho con nessuno, neanche con gli organi di stampa”. E ha concluso sdrammatizzando: “La mia massima trasgressione è bere una bottiglia di vermentino, di pigato o di granaccia…“.

“Al vicepresidente della Regione Alessandro Piana va tutta la stima, la solidarietà e il sostegno della Lega: “È bastato poco per dimostrare la sua estraneità alla vicenda nella quale si è ritrovato coinvolto, senza neppure essere indagato. La macchina del fango si è messa in moto, ma i fatti e la documentazione dimostrano che nel giorno preso in esame dall’indagine, il primo marzo del 2022, il vicepresidente era a casa sua, in provincia di Imperia, a lavorare. Circostanze che trovano conferma nei registri degli autisti della Regione e nei numerosi testimoni che hanno partecipato alla video chiamata di lavoro”.

“Rinnoviamo la nostra fiducia nelle istituzioni che sapranno fare chiarezza. Alessandro è una persona perbene e un padre di famiglia esemplare, al quale rinnoviamo tutta la nostra stima e il nostro sostegno” conclude il partito di Piana.

Sul caso interviene anche il referente regionale degli enti locali della Lega Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea, che esprime a nome di tutti gli amministratori del partito la totale solidarietà al vice presidente Alessandro Piana per il “vigliacco sciacallaggio messo in piedi da alcuni “politici” ed in particolare il capogruppo della Lista Sansa, scaricato anche dai suoi consiglieri in Consiglio regionale”.

“Sicuri della estraneità da qualsiasi coinvolgimento ribadiamo la vicinanza oltre che al politico all’amico Alessandro e alla sua famiglia” conclude.