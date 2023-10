Attacco a Israele, bandiere e messaggi sui palazzi delle istituzioni liguri: “Con la democrazia”

Liguria. Le istituzioni genovesi e liguri rispondono all’attacco di Hamas contro Israele esponendo bandiere e messaggi sulle proprie sedi.

La facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si è illuminata “in segno di pace e vicinanza al popolo israeliano”, spiega l’ente in un comunicato. Ad accompagnare l’immagine della bandiera di Israele, la frase annunciata ieri pomeriggio dal governatore Giovanni Toti: “Con Israele, con la democrazia”, per far seguito ai tanti messaggi di vicinanza espressi oggi dalla comunità e dalla politica ligure.

La bandiera di Israele è stata esposta anche a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. “Vicinanza e solidarietà da Genova al popolo di Israele in queste ore colpito da violenti attacchi terroristici diretti al cuore della sua gente – commenta il sindaco di Genova Marco Bucci -. Si contano migliaia tra morti, feriti, civili in ostaggio. La bandiera dello Stato di Israele su palazzo Tursi è un gesto di fratellanza, legittimazione dello Stato di Israele e richiamo ai valori universali di pace e democrazia”.

“Israele è in guerra”, ha annunciato il premier israeliano Netanyahu che ha offerto la formazione di un governo di unità nazionale. Migliaia di missili, incursioni via terra sfondando il confine a Sud del Paese, via mare e dall’aria, anche con deltaplani e parapendio. Colpite Tel Aviv e Gerusalemme. L’ultimo bilancio sul fronte israeliano parla di 250 morti e almeno 1.450 feriti, molti dei quali gravi. Nella Striscia di Gaza sono almeno 232 le persone uccise e 1.650 quelle ferite negli attacchi aerei di rappresaglia israeliani.

L’Italia ha innalzato i livelli di sicurezza sugli obiettivi israeliani. Presidiati il ghetto a Roma e sinagoghe. Vertice a Palazzo Chigi con la premier Meloni, i capi dell’intelligence e i ministri. “Ferma condanna” è espressa dal presidente della Repubblica Mattarella al presidente israeliano Herzog per il “proditorio attacco che allontana la pace necessaria”.

Anche la facciata di Palazzo Chigi si è illuminata con i colori della bandiera di Israele. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano feriti nella comunità italiana. Tensione nell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dove decine di voli da e verso molte città del mondo, comprese capitali europee e molte città italiane, sono stati cancellati fino all’alba di oggi.