Ancora screzi tra Sansa e opposizione, salta il voto sul supporto psicologico ai migranti

Liguria. Sempre più teso il clima tra la lista di Ferruccio Sansa e il resto dell’opposizione in Consiglio regionale. Nella seduta di oggi, nonostante l’accordo trovato tra l’ex candidato presidente e la maggioranza di centrodestra, è saltato il voto su un ordine del giorno che impegnava la giunta Toti ad attivarsi perché la Asl 1 implementasse un servizio di supporto psicologico per i migranti.

“I migranti sono spesso vittime di violenze, torture e respingimenti, durante e dopo il viaggio, che si ripercuotono sul loro status psicologico – ha ricordato Sansa nelle premesse del documento -. Nella letteratura scientifica si parla di traumi migratori e di traumi post migratori, come forme di trauma date dallo scarto non solo tra quello che si trova e quello che si era immaginato e idealizzato, ma anche tra i diritti garantiti nei fatti e quelli che dovrebbe essere in ogni caso garantiti ma non lo sono, che porta a una forma di ri-traumatizzazione”.

“La Convenzione Onu contro la tortura impone di garantire alla vittima di tortura una riparazione completa rispetto ai danni subiti attraverso servizi medici e psicologici e percorsi specifici di assistenza sociale”, ha aggiunto Sansa sottolineando che “ad oggi mancano servizi di supporto psicologico per tutti i migranti, richiedenti asilo e rifugiati che si trovano a Ventimiglia” e che “il supporto psicologico renderebbe più accessibile il processo di inclusione dei migranti all’interno della società, portando anche benefici in termini di sicurezza per la cittadinanza”.

Da parte della maggioranza, però, si sono sollevati diversi mugugni perché il provvedimento non teneva conto delle ricadute psicologiche sui cittadini di Ventimiglia eventualmente vittime di aggressioni o altri episodi imputabili ai migranti. Così, dopo una serie di interventi e una breve sospensione del consiglio, si è giunti a un testo condiviso aggiungendo alle premesse che “i cittadini di Ventimiglia convivono con questa emergenza” e aggiungendo all’impegnativa l’estensione del supporto psicologico non solo ai migranti ma anche “per i cittadini di Ventimiglia che ne fanno richiesta”.

A quel punto è stato il centrosinistra a scatenarsi contro le modifiche al documento. “A questo teatrino non ci sto, io voto contro: in Asl 1 non si trovano nemmeno i cardiologi”, ha alzato la voce Pippo Rossetti da poco transitato in Azione. Anche Fabio Tosi, capogruppo del M5s, ha annunciato il voto contrario. Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti, ha invitato la collega Lilli Lauro a ritirare le modifiche all’ordine del giorno per evidenziare la spaccatura interna all’opposizione. E così ha fatto la consigliera.

Alla fine il testo originario non è stato votato perché ritirato dallo stesso Sansa: “Mi fate pena, soprattutto voi”, ha detto il giornalista rivolgendosi agli scranni del Pd (che aveva preannunciato l’astensione) prima di abbandonare l’aula per alcuni minuti. Una frattura ormai conclamata, emersa in maniera evidente già dopo la discussione sul “caso festini” che ha visto coinvolto il vicepresidente della giunta Alessandro Piana: l’ex avversario di Toti era rimasto isolato sulla “questione morale” mentre il resto dell’opposizione rifiutava il “linciaggio” nei confronti dell’assessore leghista.

“Situazione surreale oggi in Consiglio regionale – commenta la Lega in una nota – dove per l’ennesima volta il consigliere Sansa, candidato presidente della coalizione di centrosinistra alle regionali, è stato lasciato solo per l’ennesima volta dai suoi compagni. A fronte di un suo ordine del giorno, che chiedeva di dare supporto psicologico ai soli migranti da parte della Asl 1, servizio peraltro già esistente, è stata fatta una proposta di fornire lo stesso tipo di supporto anche ai cittadini che subiscono comportamenti vessatori e violenti da parte dei migranti, ma proprio a fronte di questa indicazione, il Pd, ha dichiarato di volersi astenere. Un vero e proprio schiaffo ai cittadini, che quotidianamente sono costretti a subire violenze a causa della forte pressione migratoria presente in determinate zone della nostra regione. Lo stesso Sansa ha poi deciso di ritirare il suo documento, ma la Lega non ci sta, e abbiamo intenzione di predisporne uno nostro affinché si implementi il servizio di supporto psicologico anche ai cittadini che subiscono aggressioni o violenze fisiche, verbali e psicologiche da parte di migranti irregolari sul nostro territorio. Vedremo poi che cosa diranno coloro che si ergono a ‘paladini della democrazia’, buoni, accoglienti e generosi, ma solamente con gli immigrati irregolari”.