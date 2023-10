Albenga, Tomatis (Fdi) attacca: “Manutenzioni, progettualità, completezza dei lavori: concetti ignorati dall’amministrazione” 

Albenga. “Dopo i cantieri improvvisati a pochi mesi dal voto, che tanto ci sono costati e che poco hanno reso, speravamo di poter avere determinate priorità ed invece no, in piena continuità con la vecchia Amministrazione, anche la nuova prosegue con gli sprechi”.

E’ lungo l’elenco che Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia ha deciso di “presentare pubblicamente per sensibilizzare gli albenganesi sugli interventi”, a suo dire, “mai eseguiti dall’attuale compagine di governo”.

“Asfaltature fatte e subito dopo rotte perché non c’è coordinamento, vie asfaltate a pezzi, a ‘macchia di leopardo’ come si suol dire, rattoppi maldestri e improvvisati giusto per far star buono qualche cittadino che si lamenta sui social. Il fatto che questa abitudine non si sia persa – sottolinea Tomatis – non dovrebbe far scalpore, ma la speranza è sempre l’ultima a morire”.

Il consigliere di FdI si chiede “se mai ad Albenga si riuscirà ad avere un piano di intervento sulla manutenzione stradale serio e ben pianificato, senza tenere conto delle esigenze politiche?”.

Domanda che viene sottoposta dopo un sopralluogo in giro per la città della Piana: “Basta dare una rapida occhiata alla città per capire che si stanno asfaltando strade dove sicuramente il manto non è nuovo, ma certamente ancora in buono stato. Tutto questo – afferma Tomatis – mentre intere vie periferiche come a Campochiesa reg Rapalline, Leca, Lusignano, via Gramsci, via della Costituzione – solo per citarne alcune – esistono ‘crateri lunari’ da anni e nessuno interviene. Ci auguriamo tutti una rivisitazione del modo di agire, per il bene della vita quotidiana di tutti senza dover rincorrere i voti ma le priorità reali”.