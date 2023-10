Albenga, Crosetto (FdI) replica a Fimaa: “Conoscenza superficiale, da tempo preoccupante divario di prezzi”

Albenga. “Ringraziamo la presidente della Fimaa per il prezioso e professionale contributo dato sul crollo dei prezzi nel settore immobiliare di alcune zone della città di Albenga. Da tempo sosteniamo che le vie interessate maggiormente da attività criminose hanno pesanti influenze sul valore degli immobili”. Lo afferma, in risposta al recente intervento della Fimaa, il presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Albenga Roberto Crosetto che aggiunge: “La stessa presidente, tuttavia, sottolinea che “vi sono zone richieste dal mercato ed altre meno”.

“Ed è proprio per questa ragione che, nel nostro intervento, vorremmo che ci fosse un maggiore equilibrio tra le zone della città della Piana con una politica della sicurezza certamente da migliorare che andrebbe estesa dal centro alla periferia. Non è il caso quindi – continua Crosetto – aprire dibattiti o confronti tra iscritti di associazioni di categoria per capire, purtroppo, che il mercato in alcune zone è crollato mentre in altre è addirittura aumentato. I cali – da quanto emerge dalla fotografia scattata da Roberto Crosetto – sono dovuti principalmente a spaccio, risse e altri episodi delinquenziali che richiedono l’intervento continuo delle forze dell’ordine”.

“La nostra risposta è il riassunto delle segnalazioni raccolte tra gli albenganesi. E’ importante considerare che la stragrande maggioranza dei cittadini, proprietari di immobili, confermerebbero quanto abbiamo già rilevato dalla nostra ricerca ovvero il deprezzamento di questi immobili in funzione delle vie in cui si trovano. Probabilmente – conclude Crosetto – la presidente della Fimaa conosce superficialmente la situazione del mercato albenganese quando in realtà, da tempo, si assiste ad un preoccupante divario dei prezzi tra quartieri con zone ‘calde’ della città che sono influenzate da condizioni di degrado marcato e poca sicurezza dovuta alla presenza di spacciatori e delinquenti”.