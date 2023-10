Albenga, Consiglio comunale sul Cpr. Il sindaco: “Da Ciangherotti distorsione della realtà”

Albenga. “Decontestualizzare e voler distorcere ad ogni occasione quanto detto è un atteggiamento decisamente scorretto, ma alle scorrettezze da parte di alcuni consiglieri di minoranza ormai in questi anni ci siamo abituati, e che denota una mancanza di argomenti che credo dovrebbe far riflettere”.

Questa la secca replica del sindaco Riccardo Tomatis al consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti, dopo la seduta del Consiglio comunale sul Cpr e il No unanime espresso sull’ipotesi del centro immigrati.

“Mi pare paradossale dover spiegare quanto detto in consiglio comunale quando, ricordando mio padre, l’ho citato come esempio dei valori di accoglienza e di sostegno nei confronti di chiunque si trovi a vivere un momento di difficoltà, qualunque esso sia e di qualsiasi entità”.

“In quei valori io sono cresciuto, li ho avuti come esempio, mi sono entrati nel cuore, li ho fatti miei, ho cercato di trasmetterli a mia volta a mio figlio e cerco di fare in modo che siano questi a guidare la mia vita, anche amministrativa”.

“Aiutare tutti è anche alla base della professione medica. Ne è uno dei principi fondamentali. Credo che solo qualcuno con biechi interessi elettorali potesse arrivare a distorcere quello che ho detto”.

“È stato fatto anche questo, ma, come non mi stancherò mai di ripetere e come i fatti hanno dimostrato non in ultimo durante la pessima figura fatta dai consiglieri di minoranza in occasione del Consiglio comunale convocato in piazza, i cittadini di Albenga ormai hanno capito ed hanno pesato il valore di chi preferisce l’insulto e la falsità rispetto al dialogo e al confronto sui provvedimenti e sui loro contenuti” conclude Tomatis.