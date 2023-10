Albenga, aperitivo con l’autore Gino Rapa: “Io sindaco? Servono tempo, forza e competenza”

Albenga. Oggi pomeriggio, venerdì 27 ottobre, Gino Rapa dà appuntamento alle ore 17 allo spazio Degusto presso l’Ipercoop di via al Piemonte per una chiacchierata sulle curiosità della lingua che parliamo ogni giorno, ma che non sempre conosciamo. Sarà l’avvio dell’iniziativa “Aperitivo con l’autore”.

Gino Rapa, che voci ricorrenti danno come uno dei possibili candidati alla carica di sindaco di Albenga per le prossime elezioni primaverili, parlerà dei suoi libri Testa di Rapa (prefazione di Fiorella Mannoia) e Cime di Rapa (prefazione di Roberto Vecchioni), editi entrambi da Edizioni del Delfino Moro intrattenendo i presenti con etimologie, aneddoti, modi di dire.

“Vista l’accoglienza favorevole incontrata tra i lettori ci sarà un seguito? Dobbiamo aspettarci un terzo volumetto?”. La risposta è sintetica, ma chiara: “Visto che parlo spesso di proverbi posso dire che non c’è due senza tre”. Più difficile avere una risposta netta sulla eventuale candidatura a sindaco: “Molti mi sollecitano in tal senso e ringrazio tutti per la stima e l’affetto. Per fare il sindaco non sono sufficienti l’entusiasmo e la buona volontà. Occorrono tempo, forza e competenza. E tanto amore per la città”.