Albenga 2024, Distilo: “Alle elezioni il PD appoggia il sindaco Tomatis?”

Albenga. “Abbiamo appreso la notizia della ricandidatura del Sindaco Tomatis con grande richiesta da parte dei consiglieri comunali di maggioranza e su questa cosa non esprimiamo nessun parere è giusto che ognuno faccia ciò che si sente. Ma allo stesso modo nella dichiarazione del Sindaco abbiamo letto che nel loro gruppo non ci sono partiti pertanto la domanda che in città tutti si stanno facendo è: per il PD chi è il candidato sindaco?”.

Così il consigliere comunale ad Albenga Diego Distilo commenta le dichiarazioni del primo cittadino Riccardo Tomatis sulla prossima candidatura alle elezioni comunali.

“Badate bene non lo diciamo con nessun tono polemico ma semplicemente per capire chi saranno i candidati sindaco il prossimo anno ad Albenga. Davvero per una volta sarebbe bello avere una risposta pubblica da parte del PD senza insinuazioni ed attacchi ma semplicemente per rendere pubblico se appoggerà il Sindaco uscente e se farà altre scelte”, conclude Distilo.