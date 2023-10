Albenga 2024, accordo tra Udc e Movimento Futura per una lista comune

Albenga. In vista delle prossime elezioni amministrative del 2024, il segretario provinciale dell’Udc Roberto Pizzorno ha chiuso un accordo con il Movimento Futura, associazione politica culturale presieduta a livello nazionale da Michele Laganà e coordinata a livello regionale da Valerio Favi.

Afferma Pizzorno: “In provincia di Savona andremo al voto in 40 comuni e con Futura vedremo di fare delle liste unitarie, così come si farà in altre provincia italiane. Con Futura Ci stiamo concentrando specialmente su Albenga, una città in cui ci presenteremo con una lista Udc, coordinata dal referente ingauno, Cosimo Luppino, insieme all’avvocato Bruno Robello De Filippis, mentre negli altri comuni valuteremo caso per caso”.

Il coordinatore regionale di Futura Valerio Favi commenta: “Dopo un colloquio con il responsabile provinciale dell’Udc Roberto Pizzorno si è deciso, sentito anche il parere del nostro presidente nazionale Laganà, di collaborare e partecipare insieme alle prossime elezioni amministrative 2024 nel comprensorio ingauno e negli altri comuni della provincia. Sono convinto che si possa costruire quel percorso moderato e inclusivo a livello politico nel rispetto reciproco dando quel risultato di insieme si può anche cercare di raggiungere risultati utili al territorio”.