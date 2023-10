Alassio di Tutti attacca: “Continua la rottura dei lampioni, concreto pericolo per l’incolumità delle persone”

Alassio. “Continua la rottura dei lampioni cittadini. Nel pomeriggio di ieri, l’ennesimo lampione si è rotto nella nostra città. L’episodio si è verificato di domenica, in pieno centro, in Piazza Partigiani, dove in questi giorni è presente uno street-food e quindi con una potenziale concentrazione elevata di persone”. Lo dichiarano Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli a nome di Alassio di Tutti.

“La rottura e la caduta dei lampioni ad Alassio – proseguono – è diventato ormai, incredibilmente, un fenomeno che si verifica con una frequenza preoccupante. Questa situazione, oltre a dare un’immagine di grande degrado, rappresenta anche un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.

“E’ una condizione indecorosa per la nostra città non ulteriormente tollerabile. Tutti i lampioni vanno immediatamente messi in sicurezza e vanno sostituiti al più presto quelli già caduti e pericolanti per ridare luce alle troppe zone alassine con illuminazione che definire deficitaria è dir poco”, hanno concluso.