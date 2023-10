A Carcare disavanzo di 400mila euro, la Corte dei Conti costringe il Comune a rientrare in due mesi

Carcare. La Corte dei Conti non ha accettato le proposte del Comune di Carcare che ora si trova costretto a colmare il disavanzo di amministrazione pari a circa 400mila euro in appena 60 giorni, rischiando di andare in pre dissesto.

Dopo l’incontro dei giorni scorsi con la Corte dei Conti, il sindaco Rodolfo Mirri aveva annunciato che questo sarebbe potuto essere uno degli scenari, sicuramente il peggiore, che potevano palesarsi e così è stato. Ed ora, entro il 19 dicembre il Comune dovrà saldare il dovuto.

“Un bel regalo di Natele da parte dell’amministrazione De Vecchi – commenta il primo cittadino – che avrebbe dovuto ripianare il tutto nella sua consiliatura, ma così non ha fatto, anzi a sette giorni dalle elezioni l’ex sindaco con una delibera ha rimodulato il recupero, lasciando il problema a chi sarebbe venuto dopo di lui”.

Il problema è emerso dal rendiconto 2021, dove è risultato un saldo negativo di oltre 326mila euro che l’amministrazione De Vecchi si era impegnata a recuperare suddividendo l’importo in tre tranche: 156.197,22 euro nel 2022, 118.350 euro nel 2023 e 51.165 euro nel 2024. L’impegno, però, non era stato rispettato già l’anno successivo e, come ricorda anche la Corte dei Conti, la chiusura del rendiconto 2022 aveva rilevato, anziché il recupero della quota programmata (156.197,22 euro), un peggioramento del disavanzo di circa 70 mila euro, portando la cifra totale a 395.671,19 euro.

A quel punto, “l’amministrazione De Vecchi con delibera consiliare n. 5 dell’8 maggio 2023 (sette giorni prima delle elezioni comunali), ha rimodulato il recupero stabilendo di riassorbire il disavanzo nel biennio residuo, suddividendolo in 197.835 euro sia nel 2023 che nel 2024. Cosa che non è stata accettata dalla Corte dei Conti, che ora ci chiede di rientrare in 60 giorni”, spiega Mirri.

“Ora – prosegue il sindaco – stiamo verificando quali servizi tagliare e cosa andare a toccare per riuscire a recuperare questi 400mila euro in appena due mesi. Entro due settimane organizzeremo un’assemblea pubblica per spiegare ai cittadini la situazione, che voglio ribadire è frutto di una gestione non nostra”.

Il rischio, come detto, è che il Comune possa andare in pre dissesto: “Abbiamo ancora in ballo la sentenza del capannone costruito per ospitare un nuovo supermercato vicino alla Lidl, se il Comune sarà condannato dovrà restituire alla ditta 600mila euro. Speriamo che non succeda, ma se non dovesse essere così sarà un grosso problema”, conclude Mirri.