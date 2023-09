Volley, primo innesto in casa Andora: arriva Manuela Di Muro

Andora. Prima new entry in casa Gabbiano Volley Andora, che per la prossima stagione in Serie C potrà contare su Manuela Di Muro.

Schiacciatrice classe 2002, ha iniziato a giocare a pallavolo quando aveva 6 anni con la Maurina Volley dove è rimasta per 13 anni, prima di passare alla Golfo di Diana Volley. Qui rimane due stagioni e poi si prende un anno sabatico. Ed ora l’esperienza con l’Andora.

“La società mi aveva contattato già lo scorso anno, ma io non ero sicura di voler giocare. Quest’estate ci hanno riprovato e mi hanno convinto a riiniziare”, racconta Di Muro che prosegue: “In questa stagione sono sicura che potremo toglierci grandi soddisfazioni, vedo un gruppo unito, ci aspettiamo tutte di fare un buon lavoro”.