Vivaldi protagonista a Sassello con il concerto di Voxonus Ensemble e Accademia del Ricercare

Sassello. Sarà il concerto “Vivaldi, che passione!” di sabato 9 settembre (ore 21.15) a inaugurare, nel segno della musica, la tradizionale Festa dell’Amaretto di Sassello in programma il giorno successivo, domenica 10. Il programma verrà eseguito dalle Ensemble Voxonus e Accademia del Ricercare, di cui i solisti Manuel Staropoli, flauti e oboe, e Arianna Zambon, oboe. Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Sassello, è a ingresso gratuito e si svolgerà nella basilica dell’Immacolata Concezione, in piazza Concezione.

Il programma

Quattro concerti per strumenti a fiato, che grazie alla loro storicità acquisiscono sonorità brillanti e coinvolgenti. Vivaldi fu uno dei primi autori a utilizzare largamente gli strumenti a fiato in funzione solistica, esaltando non solo i flauti dolce e traversiere e l’oboe – che potevano già contare su una vasta letteratura – ma anche strumenti più desueti come il fagotto, per il quale il compositore scrisse ben 37 concerti. Pubblicati nel 1728, i sei Concerti per flauto traversiere op. X comprendono tre lavori con titolo, che Vivaldi aveva già dato alle stampe in versioni con organici diversi. Grazie al realismo della loro scrittura, questi concerti sono diventati tra i brani meritatamente più noti di Vivaldi. che dimostrò tutto il suo talento nel tradurre in musica i fenomeni naturali.

Il Voxonus Ensemble

Formazione a organico variabile composta da musicisti specializzati nell’esecuzione con prassi filologicamente informata e con strumenti antichi. L’Ensemble è una realtà sinfonico-corale votata al repertorio barocco, capace di esprimerne lo spirito esecutivo dell’epoca. L’ampio repertorio comprende composizioni di Bach,Vivaldi, Haydn, Schubert, Mozart, Tartini e opere di artisti “minori” e prime esecuzioni. Si presenta in varie formazioni fino alla compagine completa che vanta oltre venti musicisti. Secondo lo spirito del festival, l’Ensemble propone ‘musica pregiata’.

Il Festival

Voxonus Festival è la rassegna di musica barocca dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Un circuito di 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati che si svolge da giugno a dicembre. Il brand Voxonus nasce in Liguria nel 2011 all’interno del progetto sette-ottocentesco Academia di musici e cantori, ma di lì a poco si sviluppa anche in Piemonte con il format Dalle Alpi al Mare, diventando uno degli appuntamenti più attesi. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori, dando vita a narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riscoprire la classicità musicale per guardare al futuro.

Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell’inizio del concerto (ore 21.15). Per informazioni contattare il seguente numero: 3406172142. Il programma completo sul sito www.orchestrasavona.it