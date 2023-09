Via Carducci a senso unico, caos viabilità e polemiche a Leca: “Il Comune torni sui suoi passi”

Albenga. Pochi giorni fa è cambiata la viabilità di Leca. Dove? In via Carducci che, da sempre a doppio senso di marcia, è stata trasformata in senso unico.

Ma se il Comune ha affermato che “viabilità e sicurezza sono migliorate anche su richiesta dei residenti”, molti di questi si sono ritrovati questa mattina all’imbocco della strada per protestare. C’erano cittadini e negozianti della zona, intenzionati a chiedere in coro al Comune “di tornare sui propri passi e riportarla a doppio senso”.

La particolarità di via Carducci è dovuta agli spazi stretti, che costringevano gli automobilisti, in particolare nella zona centrale, a dare precedenza a discrezione, ma senza vere e proprie regole. Che è anche la motivazione per cui il Comune è intervenuto, ma la decisione è stata mal digerita.

“Purtroppo non è stata una decisione felice, – hanno affermato ai microfoni di IVG. – Moltissimi automobilisti continuano a imboccarla contromano, complice anche una cartellonistica non troppo visibile. Inoltre, i problemi veri e propri si registreranno con la riapertura delle scuole”.

Le scuole di Leca, infatti, insistono su piazza Don Luciano Bertora, raggiungibile da via Dei Partigiani, la stessa strada che ora dovranno imboccare gli automobilisti non potendo più accedere a via Carducci arrivando da via del Cristo.

“All’orario di entrata e uscite dalle scuole sarà il caos, ma in ogni caso la nuova viabilità obbliga anche camion e trattori con rimorchio a dover passare da piazza Don Luciano Bertora e con manovre non semplici, vista la conformazione della zona, rischiando di paralizzare totalmente il centro della frazione”, hanno proseguito residenti e negozianti.

Infine, l’appello diretto al Comune: “Siamo ancora in tempo, la modifica è datata solo pochi giorni fa. Chiediamo al Comune di intervenire per ripristinare la viabilità precedente, anche perché prima non si sono mai verificati incidenti sul tratto, ma averlo trasformato in senso unico spingerà gli automobilisti a sentirsi più tranquilli e a premere sull’acceleratore, rischiando frontali con tutti coloro che continuano, come dimostrato in questi giorni, a imboccarlo comunque contromano”, hanno concluso.