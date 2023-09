Parte Siisl, la nuova piattaforma per trovare lavoro dedicata a chi percepiva il reddito di cittadinanza

Savona. Debutta oggi (1 settembre) Siisl, Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa istituto dal Ministero del Lavoro. La piattaforma, sviluppata da Inps, è accessibile a chi è idoneo al lavoro e percepiva il vecchio reddito di cittadinanza.

Le persone interessate a trovare un lavoro potranno accedere, tramite spid, al sistema informativo che metterà in connessione regioni, comuni, agenzie private per il lavoro e i ministeri.

Da oggi potranno accedere alla piattaforma coloro che percepivano il vecchio Reddito di cittadinanza ma che sono ritenuti idonei al lavoro. A partire dal 1° gennaio 2024, si aggiungeranno i beneficiari dell’assegno di inclusione.

Una nuova misura di inclusione sociale e lavorativa, di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro: queste le finalità della nuova piattaforma varata dal governo Meloni.

La piattaforma, già prevista per la gestione del reddito di cittadinanza e affidata ad Anpal, non aveva mai visto la luce, da oggi l’avvio. Per registrarsi bisognerà accedere al sito Inps tramite spid, oppure andare in un centro per l’impiego o in un’agenzia per il lavoro.

“Abbiamo messo in rete chi si occupa del mondo del lavoro: le regioni, il ministero del Lavoro, l’Inps, le agenzie per il lavoro – ha commentato il ministro Marina Calderone – è la prima pietra di una costruzione molto più complessa che non vuole lasciare indietro nessuno e vuol far parlare tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, a livello locale e nazionale”.

Quello di oggi quindi non sarà quindi un click day, le persone interessate potranno presentare le domande e i processi si avvieranno. Sul sito del Ministero e di Inps i cittadini potranno consultare le faq, ricevere assistenza, o chiamare il numero verde 803164.