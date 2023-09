Varazze, un cittadino scrive alla Provincia: “Pedoni a rischio nella strettoia tra via Piave e via Parasio. Bisogna fare qualcosa”

Varazze. “Serio rischio per i pedoni che percorrono il tratto di strada tra la parte finale di via Piave e l’inizio di via Parasio, fino ai raccoglitori dell’immondizia”. La segnalazione arriva al giornale da parte di un cittadino che ha scritto alla Provincia perché si intervenga.

A IVG spiega che “la strettoia che si crea dopo il civico 168 di via Piave fino al ristorante di via Parasio, con il passaggio di auto e camion non sempre a bassa velocità, rappresenta un serio rischio per i pedoni che percorrono il tratto. Io stesso sono stato ‘urtato’ più volte dallo specchio di auto che procedevano in direzione Varazze”.

“Se al posto mio ci fosse stato un anziano o un bambino. Le conseguenze, nel mio caso minime, sarebbero potute essere molto gravi”, così ha scritto alla Provincia, perché di competenza, ma è ancora in attesa di una risposta, e ha informato la polizia locale.

“Bisogna valutare eventuali interventi come il limite di velocità ridotto a 30Km/h, oppure l’introduzione di un marciapiede o di dossi dissuasori. La presenza del ristorante, di un negozio, del parcheggio e del crescente numero di residenti e seconde case,ha portato un aumento sia del traffico veicolare sia delle persone che attraversano questo tratto a piedi. Sarebbe ideale”

Prosegue e suggerisce: “Spostare i cassonetti attualmente installati al limite della corsia in un posto più idoneo sfruttando gli spazi verdi del nuovo parcheggio in via Scavino, proprio per evitare il passaggio nella strettoia in curva in prossimità del ristorante”.