Varazze si prepara a festeggiare la Natività di Maria al Santuario della Croce di Castagnabuona

Varazze. Al via, sabato 2 settembre, le celebrazioni al Santuario di N.S. della Croce di Castagnabuona organizzate, in occasione della Natività di Maria, dalla Confraternita di S. Rocco e di N.S. della Croce in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Nazario e Celso.

Le celebrazioni inizieranno alle 20,30 con la fiaccolata meditando i misteri del Rosario che, dall’Oratorio di S. Rocco, raggiungerà il Santuario dove sarà impartita la benedizione con la reliquia della S. Croce.

Domenica 3, al Santuario, ore 9,00 Santa Messa e alle ore 16,30 Santo Rosario. Venerdì 8, solennità della Natività di Maria, ore 16,00 Via Matris Crucis lungo il “Ciappin”, l’antica via di accesso al Santuario, ore 16,30 Santa Messa. Domenica 10 ore 16,00 Santo Rosario, ore 16,30 Santa Messa.

In occasione della festa sarà allestita una mostra fotografica.

Anche domenica 17 e 24 settembre la S.Messa sarà celebrata al Santuario di N.S. della Croce alle ore 9,00 invece che nell’Oratorio di S.Rocco dove riprenderà dalla prima domenica di ottobre.