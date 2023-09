Varazze, scontro tra auto in via Piave: due feriti

Varazze. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Varazze, in via Piave, nella zona di San Donato, lungo la strada che sale verso il Pero.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.15, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra le vetture due le persone rimaste ferite, i due conducenti alla guida dei veicoli, uno, dopo le prime cure da parte dei sanitari, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, mentre l’altro è stato medicato suo posto. Il guidatore trasferito al nosocomio savonese non ha riportato gravi traumi e le sue condizioni cliniche non destano particolare preoccupazione.

A seguito del sinistro stradale non sono mancati disagi al traffico per l’azione dei soccorritori. Subito intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Stella, coordinata dal personale sanitario del 118, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Varazze e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Gli agenti sono impegnati nell’esatta ricostruzione della dinamica dell’accaduto e di eventuali responsabilità.