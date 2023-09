Varazze, la minoranza: “Comune assente al tavolo di confronto sul rigassificatore, mancanza grave”

Varazze. “L’assenza del Comune di Varazze, con il sindaco e una propria rappresentanza alla Commissione sul rigassificatore è una mancanza grave”. Lo sottolinea la minoranza consiliare varazzina: “Erano presenti dodici comuni savonesi di diverse appartenenze politiche, fino ad arrivare alla vicina Celle Ligure, ma della nostra città nessuna notizia: né il Sindaco Piefederici, né il consigliere regionale Bozzano si sono fatti vivi o si sono espressi in merito”.

“Questa assenza, a nostro giudizio, o rappresenta la sottovalutazione del problema o la totale acquiescenza a poteri superiori. Non riteniamo ammissibile un tale atteggiamento nei confronti dei nostri concittadini che meritano attenzione e rispetto” così i consiglieri Claudia Callandrone e Daniele De Felice che proseguono: “Il nostro gruppo misto di opposizione in consiglio comunale di Varazze esprime forte preoccupazione, come già ha fatto il gruppo Varazze Domani sul tema del rigassificatore”.

Poi l’intervento dei consiglieri di Varazze Domani, Ghigliazza, Busso, Fazio, Robello e Cerruti. “L’assenza di una posizione da parte del sindaco di Varazze, si fa sempre più pesante e preoccupante: gli altri Comuni si riuniscono, approfondiscono i temi e prendono una posizione netta a tutela della salute dei cittadini, del territorio e a tutela dello sviluppo turistico e da noi tutto tace. Abbiamo già assistito al silenzio del sindaco Pierfederici in merito alla battaglia sul punto nascite del San Paolo. Varazze non è un’isola, non è avulsa dal suo contesto e chi amministra la nostra città deve guardare oltre la Punta Aspera”.