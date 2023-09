Varazze, anziana muore inghiottendo un boccone. La Rsa: “Cordoglio e disponibilità ad aiutare le indagini”

Varazze. Un’anziana ospite della Rsa “L’Alba” di Varazze è morta lo scorso 25 agosto soffocata da un boccone di cibo. Secondo le prime evidenze la donna avrebbe ingerito del cibo nonostante le fosse stata prescritta una dieta semiliquida. Sull’accaduto la Procura di Savona ha aperto un fascicolo con l’obiettivo di stabilire eventuali responsabilità.

Dalla residenza per anziani “L’Alba” i responsabili della struttura esprimono “il loro pieno cordoglio per la vicenda e vicinanza alla famiglia”, e annunciano totale collaborazione con le indagini: “In merito all’accaduto – fanno sapere da via San Francesco d’Assisi – i responsabili hanno prontamente allertato il 118 e si sono messi fin da subito a completa disposizione dell’Autorità Giudiziaria, collaborando per rispondere a tutte le richieste volte a fare piena luce su quanto successo”.

Quel giorno, infatti, era stato immediatamente avvertito il 118, giunto subito sul posto. Ma purtroppo, per la signora ogni tentativo di salvarle la vita si era rivelato inutile. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziana per approfondire le cause del decesso.