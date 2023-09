Vandali seriali ad Alassio: decine di auto con le gomme bucate in via privata Londra e Corso Europa

Alassio. Pneumatici tagliati, a volte squarciati. Senza distinzione di marca o categoria dell’auto. Le immagini mostrano Porsche, Bmw ma anche Hyundai, tutte con le gomme a terra. E tutte regolarmente nella stessa zona di Alassio: via privata Londra e corso Europa. Un fenomeno che non si arresta, nonostante l’estate sia ormai finita, e che il tam tam sui social descrive ormai quasi giornalmente.

Sono ormai decine, infatti, i post su Facebook da parte dei malcapitati che al mattino, quando si recano a prendere l’auto, trovano l’amara sorpresa. C’è Valentina, che già 6 giorni fa raccontava: “Come molti, anche noi abbiamo avuto la sorpresina alla macchina. Gomme bucate in corso Europa”. E Carla oltre alle foto aggiunge: “E’ tutta l’estate che in via Londra e corso Europa tagliano le gomme alle macchine regolarmente parcheggiate. Stamane ne abbiamo viste 4, prediligono le auto scure. Secondo me, se se ne parla, si denuncia e si paventano azioni di vigilanza, dovrebbero smettere”.

La rabbia monta: “Qua purtroppo siamo al ridicolo – scrive Dandi Vale – decine e decine di auto con gomme forate da un pazzo/a che continua indisturbato a fare ciò che vuole a qualsiasi ora, incredibile che nessuno veda nulla”. Mentre Stefano ha un’idea pratica per risolvere il problema: “Fate denuncia che magari, se le bucano anche al sindaco, mettono le telecamere”.

I carabinieri hanno già raccolto alcune denunce di automobilisti, e anche la polizia locale è a conoscenza del fenomeno: “Abbiamo ricevuto segnalazioni, anche se non formalmente – spiega il comandante Francesco Parrella – quindi non abbiamo al momento attività specifiche in corso e non abbiamo preso alcun provvedimento. Le denunce in questi casi vanno fatte a Polizia o Carabinieri. La videosorveglianza? Via privata Londra è una strada secondaria quindi non ne ha, mentre corso Europa è più coperta”.

A confermare il fenomeno è anche il gommista della zona: “Sì, se ne parla tanto e sono tanti ormai con gomme bucate, almeno da metà luglio. Agiscono soprattutto di notte. Non so quantificare le auto danneggiate, ma certo il problema c’è e la gente si lamenta. Vengono per le riparazioni, ma so che c’è un aumento di cambio di gomme nuove anche in altri esercizi”. L’unico modo per contrastare i vandali, dice, è denunciare: “Le persone che hanno gomme tagliate devono andare dalle forze dell’ordine. Purtroppo lo fanno in pochi. Capisco che sporgere denuncia richiede tempo, ma un conto è se ce ne sono solo 4 o 5, un altro se ce ne sono 100. Non essendoci telecamere servirà un controllo maggiore della polizia locale o delle altre forze dell’ordine, speriamo che la situazione si risolva”.