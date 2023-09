Val Lerrone ancora a podio con Elena Cusato, argento al 7° Meeting della Torretta di Savona

Savona. Elena Cusato ancora a podio, per l’Atletica Val Lerrone, al 7° Meeting della Torretta di Savona. L’atleta di Ceriale, categoria Allieve, ha conquistato la medaglia d’argento con una ottima prestazione sulla distanza degli 800mt, conclusi in 2:25.33.

I tecnici Adina Navradi e Andrea Verna hanno raccolto soddisfazioni da tutti gli atleti allenati, fra cui Nicolò Reghin, dirigente AVL, che corre con i colori dell’Atletica Arcobaleno e che ha conquistato la medaglia d’argento, negli 800mt, eguagliando il suo primato personale di 1:53.86.

In progressione, fra le giovani leve della Atletica Val Lerrone, Anna Giribaldi, categoria Cadette, che gareggia negli 80mt e nei 600mt ed ha terminato rispettivamente 6° col tempo di 10.92 negli 80mt e 4° con 1:46.96 nei 600mt. Un test in preparazione per i Campionati Regionali di Prove multiple (Pentathlon) in programma domenica prossima ad Imperia.

Splendido record personale per Nicolò Parodi, categoria Allievi, che termina la sua gara dei 400mt in 54.36 posizionandosi 9°. Al Meeting ha gareggiato, nei 100mt, anche Giulio Betti correndo in 12.42.

“I nostri atleti hanno portato a casa risultati eccellenti dimostrando di poter competere alla pari con i più forti – ha dichiarato il presidente dell’Atletica Val Lerrone, Andrea Verna – Ovvia la soddisfazione dello staff tecnico e dirigenziale, ma la più grande soddisfazione al di là del podio, è lo spirito di gruppo e l’entusiasmo, la concentrazione, la volontà di dare il massimo dimostrata da tutti. Un grazie di cuore alle famiglie dei ragazzi che li accompagna in questa crescita sportiva. L’obiettivo della Val Lerrone è dare la possibilità a tanti bambini di fare gruppo, divertirsi, scoprire la disciplina atletica preferita e imparare che tutti nell’atletica leggera possono avere soddisfazioni personali, crescendo sereni”.