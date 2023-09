“Ho chiesto alla squadra una prestazione di carattere. C’è stata. Mi sarei preoccupato nel vedere una gara tecnica senza la giusta mentalità e voglia di combattere“. Esordisce così mister Renato Mancini commentando l’1 a 0 con cui il suo “primo” Vado ha battuto la Sanremese in Coppa Italia di Serie D.

Il maxi recupero giunto quasi al quarto d’ora e giocato in 10 vs 11 per l’espulsione di Lo Bosco, il caldo e i carichi della prestazione hanno reso il match contro la Sanremese, squadra che anch’essa punta alla promozione, un importante banco di prova per la mentalità di un gruppo chiamato a migliorare una stagione in cui aveva vinto i playoff.

“Avevamo pochi cambi a disposizione in attacco perché Costantino e Capra erano indisponibili – spiega il mister . Per Donaggio era la prima partita. Come altri, non ha i novanta minuti nelle gambe. Ecco perché abbiamo impostato una gara più di attesa rinunciando a un pressing alto sistematico. La squadra ha subito pochissimo, una bella parata di Fresia in avvio e un po’ di sofferenza nel finale. La squadra ha creato occasioni, cito ad esempio quelle di Fatnassi e Codutti”.

Il modulo scelto dall’allenatore è stato il 3-5-2. “Avremmo potuto fare meglio in fase di impostazione. Vero, loro pressavano alto. Ma c’era la possibilità di trovare alcune uscite. Non abbiamo sviluppato molto bene con i quinti. Era più semplice scavalcare il primo pressing cercando le punte per poi costruire dalla trequarti“.

Domenica l’esordio in campionato contro l’Asti (qui il calendario) tra le mura amiche del “Chittolina”. Si preannuncia una settimana di “trasformazione” dei duri carichi di lavoro – Lo Bosco conferma – in freschezza atletica. Mentre per vedere i frutti sul gioco ci vorrà qualche tempo visto che la squadra è quasi tutta nuova. “Ieri soltanto 2/3 elementi della formazione di partenza erano nel Vado l’anno scorso. La partita ha raccontato che questa squadra ha la mentalità giusta”.

Serie D, Vado batte Sanremese: le immagini del match

“Carichi di lavoro? – prosegue – Abbiamo proposto quelli che facciamo di solito. Normale che all’inizio del campionato ci siano squadre più appensantite di altre. Penso però che i risultati del duro lavoro si vedano, anche contro la Sanremese la squadra ha retto con l’uomo in meno. Abbiamo benzina, ora la dobbiamo tramutare in energie”.