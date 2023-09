Vadese, il presidente Brunasso soddisfatto: “Peccato solo che sia la sorte a decidere chi passa”

“Entrambe avremmo potuto fare di più. Nel primo tempo forse eravamo in difficoltà dal punto di vista emotivo. C’era tanta gente ed è pur sempre il Savona. Ci siamo ripresi e penso che il pareggio sia giusto“. Con queste parole Sergio Brunasso, presidente della Vadese, commenta il pareggio 1 a 1 in Coppa Liguria contro il Città di Savona.

Una “x” che, in virtù della perfetta parità tra azzurrogranata e biancoblù, significa sorteggio. “Un peccato – prosegue Brunasso – che ora sia la sorte a decidere l’esito. Siamo contenti di queste prime due partite. Siamo felici dei giovani, tanti, che abbiamo inserito nonostante non ci sia più la regola. Questo ci dà fiducia anche per il futuro. Era arrivato il momento di ringiovanire la rosa e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi.

Nessun proclama relativo al campionato: “A livello di campionato abbiamo chiesto di salvarci il prima possibile e poi vedremo. Siamo consapevoli di avere una buona squadra ma ci vuole tempo per trovare l’amalgama con tanti nuovi innesti”.

Un portiere di almeno un paio di categorie superiore e un centrocampo con tanta scelta potrebbero essere i putni di forza della squadra di mister Tony Saltarelli: “C’è anche Giannone – conclude Bruanasso-, che sta recuperando dall’infortunio. Le scelte a disposizione sono tante e cercheremo di sfruttarle al meglio. Ci sarà bisogno di tutti. Radu? Abbiamo avuto l’occasione di prendere questo portiere e l’abbiamo colta. Cercheremo di dimostrare di meritarcelo”.