“Un voto, un pasto”: dai soci Coop Liguria 4.400 euro alle associazioni di volontariato albenganesi

Albenga. Sono state consegnate oggi, alle associazioni del territorio, le donazioni stanziate da Coop Liguria grazie alla formula “un voto un pasto”, legata all’importante momento istituzionale delle assemblee di bilancio.

Presenti all’incontro Olivia Faccio, Settore Soci e Consumatori Coop Liguria, Cosimo Giudice, Direttore Ipercoop Albenga, Marta Gaia, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Albenga, i rappresentanti delle associazioni coinvolte: Tavola del Cuore della Parrocchia del Sacro Cuore Albenga, Centro Ascolto Caritas San Bernardino Albenga, Centro Ascolto Caritas San Michele Albenga, Banco di Solidarietà Loano, Consulta del Volontariato Finale Ligure, Associazione Noi X Voi, Caritas San Vincenzo Finale; San Vincenzo Finalborgo.

Olivia Faccio del settore soci consumatori Coop Liguria spiega: “Oggi ad Albenga abbiamo fatto uno degli eventi di consegna buoni solidali che la cooperativa destina dal 2020 alle associazioni di volontariato impegnate nel contrasto alle povertà. Questo è il frutto di una attività istituzionale del bilancio del 2022, a seguito delle assemblee che si sono svolte i soci hanno votato il bilancio e per ogni voto che è stato espresso da ciascun socio ha riconosciuto un pasto per il valore di 5 euro per un totale di 4.400 euro nel territorio di Alassio, Albenga, Loano, Finale Ligure e Finalborgo, di cui 2.200 alla città di Albenga per 880 pasti totali da destinare alle associazioni di volontariato del territorio coinvolte nel progetto. Siamo contenti di questo risultato perché il voto del bilancio, anche sulla spinta di questa destinazione, ha avuto un grande incremento nel tempo passando a 14.00 voti sulla nostra rete regionale per una donazione totale di oltre 70.00 euro”.

Aggiunge Marta Gaia assessore alle politiche sociali del comune di Albenga: “Ringraziamo i soci coop per queste donazioni , parlo anche a nome dei colleghi degli altri comuni, è sempre importante supportare le reti perché le stesse reti supportano i cittadini e le amministrazioni. Se non ci fossero le associazioni di volontariato spesso non riusciremmo a dare alla cittadinanza quello di cui hanno bisogno”, conclude.

Piera Olivieri, della sezione soci Albenga/Alassio, ha dichiarato: “Come soci abbiamo aderito a questa iniziativa partecipando numerosissimi a questa votazioni del bilancio coop perché è un’iniziativa molto importante : un voto un pasto che viene donato alle associazioni operanti sul territorio”.