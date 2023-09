Tutto pronto per l’edizione 2023 di Albenga Dreams: tre giorni dedicati al mondo comics, games e cosplay

Albenga. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre torna “Albenga Dreams”, il festival dedicato al mondo comics, games e cosplay organizzato dall’Associazione Culturale Governo Ombra in collaborazione con il Comune di Albenga.

Giunto ormai alla sua ottava edizione, “Albenga Dreams” tornerà ad animare le vie del meraviglioso centro storico della città delle torri, con concerti, laboratori di robotica, incontri con artisti e fumettisti, gruppi cosplay, escape room, percorsi softair, esposizioni lego, area video games, area mercato tematico e grandi ospiti del settore.

Molte le conferme dei gruppi cosplay più amati tra cui i “World Avengers” per l’universo Marvel, il gruppo piratesco “I Malandrini” e la “501st Legion Italica Gerrison Star Wars”. Ma molte saranno le novità tra cui la presenza anche dei “Cavalieri dello Zodiaco” grazie a “The Lab Cosplayers Company” e della “Family Univers Heroes Cosplay”. Molto spazio sarà dedicato ovviamente al mondo del fumetto, con stand dedicati agli appassionati e la presenza di molti artisti tra cui Giulio Macaione, docente della scuola internazionale di comics di Reggio Emilia e Francesco D’Ippolito, disegnatore Disney.

Ricco ovviamente il programma musicale che vedrà in tutti i tre giorni alternarsi sul palco principale di piazza del popolo, le esibizioni dei Beggars, I Cavalieri di Zara, Pulin and The Little Mice, le ScrewUp e Jolie.

Per gli amanti dei mitici mattoncini lego, da non perdere lo spazio espositivo allestito all’interno del chiostro Ester Siccardi, dall’Associazione Albenga Brick, con area gioco dedicata e l’esposizione delle opere del maestro Ruggero Francia.

Laboratori di robotica all’interno di Palazzo Oddo, Escape Room, area gaming, percorso softair, saranno poi solo alcune delle attività che si potranno provare in questi tre giorni.

Un weekend ricco di emozioni quindi per appassionati del settore ma anche per semplici curiosi che potranno avventurarsi e godersi l’atmosfera fantasy, anche grazie ai locali, ai ristoranti e alle cantine speciali che, addobbate a tema per l’occasione accoglieranno gli avventori in un mondo magico, tra supereroi, atmosfere manga ed installazioni lego.

“Albenga Dreams” prenderà ufficialmente il via venerdì pomeriggio con la cerimonia di apertura in piazza del popolo e si concluderà domenica sera, con il teatro itinerante fra i carruggi del centro. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il programma completo sulle pagine Facebook ed Instagram ufficiali Albenga Dreams.