Turismo, tavolo di confronto di Albenga Insieme: “Grandi potenzialità mai sfruttate. Puntare sull’esperienza, non sulla massa”

Albenga. Si è tenuto martedì 12 settembre ad Albenga l’incontro organizzato dal gruppo Albenga Insieme per parlare della promozione turistica della città delle torri. All’incontro erano presenti il già assessore regionale Angelo Berlangieri e l’ex responsabile del Turismo del Comune di Albenga Piera Olivieri, oltre ai membri del direttivo di Albenga Insieme e a diversi esponenti del centrodestra albenganese.

Al centro del confronto le potenzialità turistiche della città: “Le potenzialità sono evidenti, ma non sono sfruttate – ha dichiarato nel suo intervento Piera Olivieri -. Dall’agricoltura alla cultura, Albenga potrebbe essere il carro trainante dell’offerta turistica del territorio. Il centro storico non è promosso a dovere, i musei sono sottaciuti. Ma pensiamo anche al Battistero, che meriterebbe una visita da chiunque e per il quale già l’allora sindaco Rosy Guarniaeri aveva avanzato la richiesto di riconoscimento nel Patrimonio Unesco. Ripeto, la città ha un enorme potenziale, ma la promozione è stata completamente dimenticata”.

Diverse le idee emerse nel corso dell’incontro nell’ottica di un rilancio turistico: “È chiaro a tutti – spiegano da Albenga Insieme – che il potenziale turistico non è sfruttato adeguatamente. Per organizzare l’offerta turistica dobbiamo capire su cosa vogliamo puntare e per farlo occorre dotarsi di un approccio strutturato e metodologico. Non ci può essere spazio per l’improvvisazione. La prossima amministrazione dovrà lavorare seriamente sin da subito su questi aspetti e decidere concretamente su quale tipo di turismo puntare”.

Sarebbero due, secondo Albenga Insieme, le scelte che dovranno essere valutate dalla prossima giunta albenganese che si insedierà a maggio 2024: “Il turismo di massa non è la soluzione giusta – sottolineano dal gruppo civico -. Non serve avere fiumi di turisti che non spendono. Ecco perché dobbiamo dargli un motivo non solo per venire qui, ma anche per fargli vivere un’esperienza per la quale spendere diventa un valore aggiunto. Il turismo dell’esperienza è redditizio, dà soddisfazione e innesca il meccanismo del passaparola”.

Albenga Insieme lancia quindi la sfida: “La prossima amministrazione – proseguono – dovrà riposizionarsi e scegliere una strada chiara. L’obiettivo è il risultato economico, ma per raggiungerlo bisogna iniziare a lavorare intensamente sin da subito. Albenga ha la fortuna di poter diversificare l’offerta turistica come nessuna città della nostra provincia. Pensiamo al turismo culturale del centro storico e al potenziale di una rete museale in collaborazione con la fondazione regionale della culturale di Palazzo Ducale e i musei genovesi. Sarebbe un’esperienza unica in Liguria. Fare turismo culturale non significa distribuire depliant con degli elenchi, ma organizzare eventi attrattivi”.

“Dalla cultura al turismo balneare ed enogastronomico, la città può puntare ad una esperienza turistica di altissimo livello – aggiungono ancora dal gruppo Albenga Insieme -. Il comparto agricolo ingauno è rinomato a livello internazionale e su quello va fatto un lavoro di promozione che oggi purtroppo non c’è. Così come occorre valorizzare il nostro mare e le nostre spiagge, dove l’accoglienza è bassissima. La passeggiata a mare va completamente risistemata, ma per queste opere non possono bastare le sole risorse del Comune. Occorre sapersi relazionare e fare accordi politici con la Regione, ma anche questo è un aspetto che negli ultimi anni è stato completamente inesistente. Alassio e Pietra Ligure, al contrario di Albenga, hanno lavorato in questa direzione e hanno raccolto i risultati. Qui si sono solo perse molte opportunità”.

In conclusione, secondo Albenga Insieme “vanno necessariamente riorganizzati i servizi – concludono -, la città deve essere curata, perché questo aspetto fa tutta la differenza tra un impatto di accoglienza positivo e negativo, e poi c’è il tasto dolente della sicurezza. Questo è un punto di estrema debolezza che ha effetti devastanti sulla percezione generale. L’ufficio turistico dovrà avere un preciso indirizzo politico. Solo così, lontani dall’improvvisazione che la città ha vissuto negli ultimi anni, potremo alzare il livello dell’offerta turistica e portare Albenga dove merita di stare, ovvero al vertice dell’accoglienza turistica nella nostra provincia”.

Il tavolo di confronto si è concluso con l’impegno di un nuovo aggiornamento nelle prossime settimane e con la proposta di sottoporre ai cittadini un questionario di gradimento sul settore turistico albenganese.