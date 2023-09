Turismo, intesa Regione Liguria-Unpli Aps per il riconoscimento degli “Eventi autentici liguri”

Liguria. Via libera della Regione all’avvio dell’iniziativa di riconoscimento e promozione degli ‘Eventi autentici liguri’ per la quale verrà sottoscritto un Protocollo d’Intesa da parte dell’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e del Commissario pro tempore di Unpli Liguria-Aps Ignazio Di Giovanna.

“Lo scopo dell’iniziativa è di intraprendere azioni condivise di promozione delle manifestazioni che verranno riconosciute ‘Eventi autentici liguri’ valorizzando in particolare l’attività di attrazione e animazione turistica da parte delle Pro loco liguri – afferma Sartori – Rientra da sempre tra gli obiettivi dell’Assessorato promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria e gli eventi con connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura e alla storia del territorio organizzati dalle pro loco liguri costituiscono un valore aggiunto imprescindibile per l’offerta turistica regionale ed elemento di richiamo dei flussi turistici sia italiani che stranieri, sostenendo la destagionalizzazione e l’entroterra”.

Con il supporto operativo dell’Agenzia per la promozione turistica ‘In Liguria’ verrà promosso un calendario degli ‘Eventi autentici liguri’ nel quale verranno incluse le manifestazioni di particolare rilevanza tradizionale e storica organizzate in particolare nell’entroterra. Tali eventi verranno individuati tra quelli organizzati (anche in partnership) dalle Pro Loco iscritte ad Unpli ed all’Albo Regionale. A tale scopo Unpli Liguria-Aps diffonderà apposita scheda di rilevazione.

“L’approvazione del Protocollo – dichiara Ignazio Di Giovanna – costituisce un importante risultato nella direzione della valorizzazione degli eventi di cui le Pro Loco sono protagoniste e custodi e che rappresentano l’identità dei territori, soprattutto quelli dell’entroterra ligure, ricchi di storia e tradizione”.

Gli “Eventi autentici liguri” segnalati dalle Pro Loco dovranno rispondere ai seguenti criteri: svolgimento dell’evento sul territorio regionale e preferibilmente nell’entroterra (Borghi certificati, aree Parchi, ecc.); originalità e fondamento storico dell’evento (stretto collegamento con le tradizioni locali); richiamo di pubblico a livello regionale/nazionale/internazionale; in caso di sagre, valorizzazione di piatto tipico ligure o prodotto ‘autentico’ a chilometro zero; coinvolgimento degli operatori locali e collaborazione con il Comune di appartenenza; ricorrenza almeno decennale dell’iniziativa. Costituirà elemento di preferenza lo svolgimento dell’evento in periodi alternativi all’alta stagione estiva.

Da segnalare, inoltre, che sono state semplificate le procedure per le Pro Loco (di recente costituzione o comunque non ancora iscritte all’Albo Regionale) che intendessero richiedere l’iscrizione all’Albo previsto dalla legge regionale n. 17/1996. Per le Pro Loco già costituite in forma di Aps ed iscritte al Runts (registro nazionale terzo settore), non occorre produrre in sede di domanda alcuna documentazione comprovante la costituzione, lo Statuto o l’ultimo bilancio approvato: sarà sufficiente un’autodichiarazione sottoscritta dal Presidente, il cui nuovo facsimile è scaricabile dal sito di Regione Liguria nella sezione Turismo > Pro Loco.