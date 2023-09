Trasporti, PD: “Disservizi per i viaggiatori”. Regione: “Monitoraggio costante, bonus per i pendolari”

Liguria. “Convogli sovraffollati, banchine straripanti, treni insufficienti e sistemi di prenotazione in tilt, per i turisti che hanno scelto il treno per spostarsi in Liguria è stata l’ennesima estate di passione. Questa giunta che fa del turismo il suo biglietto da visita alla fine questo è quello che offre”.

Così Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico, dopo al risposta in aula della sua interrogazione nel corso della seduta dell’Assemblea legislativa ligure. Nel mirino anche il contratto fra Regione e Trenitalia che prevedrebbe un aumento del prezzo dei biglietti tra il 2018 del 2032 di oltre il 50%, a fronte di nessun chilometro in più di servizio erogato.

“Disservizi che fanno parte del calvario quotidiano vissuto dai pendolari che si spostano per andare a lavoro o a scuola. In un periodo in cui la Liguria ha la rete autostradale bloccata dai cantieri, il trasporto ferroviario dovrebbe essere incentivato e migliorato, invece dalla Giunta non arriva alcun cronoprogramma con date certe per risolvere il problema, ma solo un ‘ci stiamo lavorando’, ‘interverremo’ e un susseguirsi di verbi al condizionale che non sono una risposta concreta”.

“La Liguria ha un parco mezzi in parte moderno, peccato che questi treni siano molto meno capienti, perché con molte carrozze in meno e siano costretti a fermarsi prima di Ventimiglia perché non compatibili con la rete elettrica della stazione: da qui continuano a partire e ad arrivare convogli vecchi e obsoleti. Ma per la Giunta e l’assessore Sartori questa situazione va bene, visto che non intervengono in modo risolutivo”.

“Serve invece rivedere il contratto di servizio con Trenitalia e chiedere un potenziamento dei collegamenti ferroviari, per risolvere una volta per tutte gli annosi e molteplici problemi del trasporto ferroviario ligure” conclude l’esponente Dem in Regione.

L’assessore ai trasporti Augusto Sartori ha assicurato che la Regione continuerà a lavorare costantemente per recuperare le situazioni di criticità e ha citato, fra gli altri, il piano per l’adeguamento della stazione di Ventimiglia, e per migliorare il trasporto ferroviario. Sartori ha ricordato il continuo ammodernamento della flotta ligure e che le tariffe praticate sono in linea con quelle di altre Regioni.

“E’ un monitoraggio quotidiano quello svolto sugli eventuali disservizi nel trasporto ferroviario dagli uffici regionali e dai controllori a questo dedicati e che viaggiano sui treni liguri per rilevarne la qualità e l’affidabilità. Quando riscontrate, in modo puntuale, le situazioni di anomalia o difformità vengono contestate all’azienda e sono oggetto di penale, secondo quanto riportato nel Contratto di servizio (allegato 7)”.

“I disagi sono inoltre oggetto di bonus per i pendolari, in possesso di abbonamento mensile o annuale, condivisi con i comitati degli utenti e le associazioni dei consumatori, come deliberato dalla giunta regionale nel 2018 contestualmente all’avvio del nuovo contratto di servizio vigente” conclude l’assessore regionale.